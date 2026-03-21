Jole Galli sul podio in Coppa del Mondo! Tomasoni in luce a Craigleith, Deromedis out. Howden ipoteca la Sfera

Jole Galli ha conquistato un bel terzo posto a Craigleith (Canada), dove è andata in scena la quartultima gara della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che ha regalato grandi emozioni anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La livignasca non è partita benissimo sulle strutture iniziali, ma nel secondo intermedio è riuscita a sopravanzare la svizzera Saskja Lack e si è garantita il risultato di spessore nelle ultime battute di questa stagione.

La 30enne ha festeggiato il decimo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante: tre vittorie, due secondi posti, cinque terze piazze. Quella odierna è la quarta gioia stagionale per l’azzurra: prima dei Giochi vinse gara-1 in Val di Fassa e poi fu terza in gara-2, mentre nove giorni fa chiuse in terza posizione la prova a Montafon. A vincere la gara è stata la svizzera Fanny Smith, che nel secondo settore ha operato il sorpasso decisivo ai danni della padrona di casa Hannah Schmidt.

La tedesca Daniela Maier, Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026, è stata eliminata in semifinale e ha chiuso al quinto posto davanti alla francese Mylene Ballet Baz. La svedese Sandra Naeslund, Campionessa del Mondo in carica, aveva commesso un clamoroso errore in qualifica e non era riuscita ad approdare al tabellone a eliminazione diretta. La lotta per il trofeo è aperta: Naeslund resta al comando, ma ora ha 120 punti di vantaggio su Maier.

Sul fronte maschile, invece, il francese Youri Duplessis-Kergomard si è reso protagonista di una spettacolare rimonta dopo le incertezze sulle strutture iniziali ed è risalito dalla quarta posizione, riuscendo a vincere in maniera brillante davanti al canadese Jared Schmidt, allo svedese David Mobaerg e al britannico Oliver Davies. Prova di grande efficienza da parte di Federico Tomasoni, argento olimpico capace di chiudere al quinto posto (suo miglior risultato nel massimo circuito internazionale itinerante).

Giornata storta per Simone Deromedis, Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 che è uscito agli ottavi di finale (terzo nella serie vinta dal francese Melvin Tchiknavorian davanti ad Alexis Jay). Stop agli ottavi anche per Dominik Zuech (terzo dietro allo svedese Erik Mobaerg e a Davies). Il canadese Reece Howden è stato eliminato ai quarti di finale (non ha terminato la prova), ma il padrone di casa può comunque sorridere perché ha ipotecato la Sfera di Cristallo: ha 264 punti di vantaggio su Deromedis quando mancano soltanto tre gare al termine (300 punti).