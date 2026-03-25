Calcio a 5: Italia, un raduno ad aprile e un’amichevole contro la Germania

Dopo gli Europei 2026, chiusi ai quarti di finale, la nazionale italiana maschile di calcio a 5 è pronta a ripartire nel suo percorso di lavoro verso i Mondiali del 2028. La squadra di Salvo Samperi infatti è attesa all’inizio di aprile da un raduno, che culminerà poi in un test internazionale con un’avversaria non del tutto convenzionale: la Germania.

Gli azzurri si ritroveranno il prossimo 7 aprile – a breve arriveranno le convocazioni – per poi sfidare la selezione teutonica l’11 aprile, in trasferta, in quel di Luneburg. Musumeci e compagni a livello di ranking mondiale si trovano attualmente in 11esima posizione, i tedeschi invece si trovano al 48esimo posto, e non hanno preso parte agli ultimi Europei.

L’occasione, per lo staff tecnico, sarà quindi quella di consolidare il gruppo visto nel torneo continentale di quasi due mesi fa, ma anche quella di provare nuovi elementi che potranno andare a inserirsi in un insieme di giocatori che ora si sente in rampa di lancio dopo essere tornato fra i migliori a livello europeo.