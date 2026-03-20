Serie A: Napoli vittorioso a Cagliari, Udinese con il blitz a Marassi contro il Genoa

La 30esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio si è aperta, in questo venerdì 20 marzo, eccezionalmente con due anticipi, che hanno visto le squadre in trasferta andare a imporsi in entrambi i casi.

Porta a casa la posta massima il Napoli che, nella gara delle 18.30, si impone in Sardegna contro il Cagliari con il punteggio di 0-1, grazie al gol in apertura messo a referto da Scott McTominay. Una rete che basta agli uomini di Conte per scavalcare momentaneamente il Milan (62 a 60) al secondo posto e accorciare sull’Inter (68), ora distante soltanto 6 punti.

Fa altrettanto l’Udinese, che a Marassi si impone 0-2 contro il Genoa. Friulani bravi e fortunati a tenere botta nel primo tempo, nonostante i liguri siano più arrembanti, e poi abili a passare in vantaggio nella ripresa al 66′ con Jurgen Ekkelenkamp: un gol che mette la strada in discesa e che vede il successivo raddoppio, praticamente a tempo scaduto, di Keinan Davis (10 gol per lui).