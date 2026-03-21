Serie A: il Milan torna secondo, rallenta la Juve col Sassuolo. Cremonese, colpo salvezza

Il sabato della Serie A di calcio, valido per la seconda parte del 30esimo turno della stagione 2025-2026, si è ufficialmente concluso. Dopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, in trasferta contro Cagliari (0-1), Genoa (0-2), ecco come sono andate le cose oggi.

Parma-Cremonese 0-2

Colpo esterno della formazione lombarda, ora allenata da Marco Giampaolo. I grigiorossi si impongono al Tardini per 0-2 con i gol nella ripresa di Maleh e Vandeputte che, in apertura di ripresa, mettono a referto i gol che chiudono la gara.

Milan-Torino 3-2

Festival del gol a San Siro, con i rossoneri che la spuntano 3-2 sui “Granata”. Primo tempo da botta e risposta sull’asse Pavlovic-Simeone. Nella ripresa la “banda” di Allegri prende il largo: Rabiot e Fofana timbrano il momentaneo 3-1, che diventa 3-2 quanto i piemontesi accorciano con Vlasic, non riuscendo però a riagganciare i rivali che si prendono i 3 punti.

Juventus-Sassuolo 1-1

Si inceppa la marcia degli uomini di Spalletti che sbattono sulle resistenze di un Sassuolo bravo a recuperare lo svantaggio dopo il primo tempo, con Yildiz in gol al 14′. Nella ripresa infatti è Pinamonti, per i neroverdi, a siglare il punto del pari al 52′.

Domani, 22 marzo, queste le partite in programma: Como-Pisa (12:30), Atalanta-Verona e Bologna-Lazio (15:00), Roma-Lecce (18:00) e Fiorentina-Inter (20:45).