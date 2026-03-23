Sci freestyle, Miro Tabanelli sogna il back-to-back nell’ultimo slopestyle della stagione a Silvaplana

Da martedì 24 a domenica 29 marzo si disputerà a Silvaplana la tappa conclusiva della Coppa del Mondo sci freestyle 2025-2026 del comparto park and pipe, che vedrà lo svolgimento di un evento a base di halfpipe e soprattutto di una gara di slopestyle. Si partirà con le qualificazioni tra martedì 24 e giovedì 26 marzo, mentre le finali andranno in scena nel weekend tra sabato e domenica.

Pochi giorni dopo aver trionfato a Tignes centrando il secondo successo della carriera nel circuito maggiore (ma il primo nella specialità dello slopestyle), Miro Tabanelli spera di confermarsi sul podio anche nella località svizzera per chiudere in bellezza la stagione olimpica. Il giovane talento emiliano, vincitore della medaglia d’oro nel big air agli X Games di Aspen 2025, potrebbe ancora giocarsi addirittura il primato nella Coppa di specialità con un altro exploit.

Oltre al fratello maggiore di Flora (la nativa di Bologna è alle prese con il lungo percorso di riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio post-bronzo olimpico a Milano Cortina), il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Pala ha selezionato anche Leonardo Donaggio e Maria Gasslitter per l’ultimo slopestyle della stagione confermando di fatto le convocazioni di Tignes.