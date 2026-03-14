A che ora gli sport invernali oggi in tv: programma sabato 14 marzo e streaming

Oggi sabato 14 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG maschile a Courchevel e il gigante femminile ad Are, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le 50 km di Oslo, la Coppa del Mondo di biathlon andrà in scena a Otepaeae con le due inseguimenti, sul ghiaccio di Calgary proseguiranno i Mondiali di short track.

Riflettori puntati sulle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con una nutrita serie di eventi per le discipline protagoniste alle nostre latitudini. Da seguire con grande attenzione i Mondiali juniores di sci alpino (si disputerà lo slalom femminile a Narvik), completano il quadro la combinata nordica, il salto con gli sci e la Coppa del Mondo di snowboard con il PGS a Val St. Come.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 14 marzo), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 14 marzo

07.30 SCI ALPINISMO – Mondiali lunghe distanze ad Araches-Beafurt (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SPORT INVERNALI – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 10.40 e dalle ore 12.15 alle ore 13.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; diretta streaming su Rai Play nelle medesime fasce orarie)

09.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Slalom femminile a Narvik, prima manche (diretta streaming sul canale Youtube di FIS Alpine)

09.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR femminile a Oslo (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile ad Are, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 50 km maschile a Oslo (diretta streaming su Rai Play Sport 1 fino alle 10.45, poi Rai Play Sport 2, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Montafon, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 50 km femminile a Oslo (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Courchevel (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR maschile a Oslo (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Slalom femminile a Narvik, seconda manche (diretta streaming sul canale Youtube di FIS Alpine)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile ad Are, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Otepaeae (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Oslo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

15.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Val St. Come, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Otepaeae (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

16.40 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Oslo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

18.35 SHORT TRACK – Mondiali, seconda giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)

19.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Val St. Come, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

21.00 CURLING (Mondiali femminili) – Prima giornata: Cina-Scozia, Svezia-Canada, Norvegia-Turchia, Giappone-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)

Domenica 15 marzo

02.00 CURLING (Mondiali femminili) – Prima giornata: Italia-Corea del Sud, Cina-Svizzera, Australia-Danimarca, USA-Canada (diretta streaming su The Curling Channel)