Miro Tabanelli fa il colpaccio a Tignes! Prima vittoria nello slopestyle davanti al campione olimpico

I fratelli Tabanelli continuano a riscrivere la storia del freestyle italiano comparto park & pipe e raggiungono un nuovo traguardo dall’enorme peso specifico, in seguito alla vittoria di Miro nell’evento di slopestyle sulle nevi francesi di Tignes, in occasione della penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 relativa alla singola specialità.

Il ventunenne emiliano, già trionfatore agli X Games e vincitore di una gara del circuito maggiore nel big air (proprio a Tignes il 13 marzo 2025), ha fatto saltare il banco firmando il primo vero grande exploit della carriera nello slopestyle e imponendosi al termine di una finale di alto livello in cui erano presenti quasi tutti i più forti al mondo. Miro, che in passato non era mai andato oltre un 9° posto in questa specialità, ha dato seguito all’incoraggiante run di qualifica effettuata martedì firmando il miglior punteggio assoluto con uno score di 83.31 nella prima delle due discese completate.

L’azzurro classe 2004 regala così al settore maschile del freestyle italiano il primo podio di sempre nella Coppa del Mondo di slopestyle, imitando di fatto l’impresa della sorella minore Flora che ha saputo vincere in due specialità diverse nel contesto del massimo circuito internazionale. Nella finale odierna Miro ha preceduto di un’incollatura il norvegese fresco campione olimpico Birk Ruud (83.08) e l’estone Henry Sildaru (81.76).

Buona prestazione nella gara femminile per Maria Gasslitter, che ha replicato il piazzamento ottenuto stamattina in qualificazione chiudendo in nona piazza con 59.33 punti ed eguagliando il suo secondo miglior risultato di sempre nel circuito maggiore. Si tratta di una conferma importante per la diciannovenne altoatesina dopo la doppia finale raggiunta poche settimane fa a Livigno nell’ambito dei Giochi Olimpici. La vittoria è andata alla britannica Kirsty Muir con 82.78 punti davanti alla canadese Elena Gaskell (76.60) e all’austriaca Lara Wolf (76.41).