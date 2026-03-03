Sci di fondo: Teo Galli sfiora il podio ai Mondiali Under 23 di Lillehammer

Si sono svolte quest’oggi le sprint a tecnica libera che hanno dato il via alla parte Under 23 dei Mondiali giovanili di sci di fondo, che stanno disputandosi in quel di Lillehammer, Norvegia. Stavolta nessuna medaglia italiana, ma un altro alloro sfiorato c’è, ed arriva nella competizione maschile.

A sfiorare il colpo è Teo Galli, che entra nella finale dopo il ripescaggio dei quarti e il primo posto della seconda semifinale. Per lui alla fine quarto posto 8″71 dal vincitore, il norvegese Filip Skari. Per lui 2’33″20 con 1″11 di vantaggio sul tedesco Elias Keck e 2″50 sullo svizzero Roman Alder; non ha terminato il grande favorito, anche lui norge, Oskar Opstad Vike (caduto).

Al di là del validissimo risultato di Galli, non superano la fase di qualificazione gli altri due italiani. Per Aksel Artusi, in particolare, 39° tempo, 2’38″94, e per Gabriele Matli 40° (2’39″02). Sarebbero stati necessari quasi due secondi in meno per entrare nel novero dei 30.

Per quanto riguarda le donne, invece, vittoria della svedese Elin Henriksson in 2’58″01 davanti all’accoppiata norvegese formata da Mina Sofie Kjaeraas Moland e Helene Ekrheim Haugen, a 20 e 84 centesimi rispettivamente. Da rilevare come Henriksson abbia sia la batteria dei quarti che quella di semifinale che ha dovuto affrontare.

L’Italia porta tre rappresentanti nelle prime 30, ma per tutte il cammino si ferma nei quarti. La meno fortunata è Nadine Laurent, terza nella quinta batteria; Beatrice Laurent è ultima nella prima e Virginia Cena lo è nella seconda. Fuori in qualificazione Marit Folie (3’06″50, 36° tempo). Per le sopracitate azzurre questi i piazzamenti: 14° per Nadine Laurent, 27° per Cena, 30° per Beatrice Laurent.