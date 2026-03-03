Sci di fondo, Federico Pellegrino guida la spedizione azzurra a Lahti. I convocati dell’Italia

Questo weekend, tra sabato 7 e domenica 8 marzo, si disputerà a Lahti la quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. La località finlandese ospiterà una sprint individuale a tecnica libera (sabato, con qualificazioni alle 9.00 e le fasi finali dalle 11.30) seguita da una 10 chilometri in classico con partenza a intervalli (domenica alle 10.30 le donne e alle 12.15 gli uomini).

L’Italia si presenterà sulle nevi finniche con una rappresentativa di undici atleti, tra cui quattro donne e sette uomini. Il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Iris De Martin Pinter al femminile e Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Simone Daprà in campo maschile.

Ambizioni importanti soprattutto nella sprint per Pellegrino, che terminerà la sua meravigliosa carriera a fine stagione ma vuole nel frattempo togliersi qualche altra soddisfazione nel circuito maggiore dopo aver centrato il grande obiettivo di riportare (da protagonista) lo sci di fondo italiano sul podio olimpico in staffetta e nella Team Sprint.