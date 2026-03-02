Sci di fondo: Federico Pozzi bronzo nella sprint d’apertura dei Mondiali junior a Lillehammer

Si sono aperti quest’oggi i Mondiali junior di sci di fondo in quel di Lillehammer, Norvegia. Subito a medaglia l’Italia, con Federico Pozzi che conquista la medaglia di bronzo nella gara sprint a tecnica libera giungendo terzo nella finale a 1″17 dallo svedese Eddie Petterson, vincitore in 2’46″55 con sei centesimi di vantaggio nei confronti del norvegese Leopold Strand.

Questi i risultati degli altri italiani, posto che Pozzi è riuscito a prevalere sia nel suo quarto che nella semifinale (in cui aveva preceduto anche coloro che poi gli sono stati davanti in finale): 15° Luca Ferrari e 18° Marco Pinzani, entrambi usciti nei quarti. Fuori nella qualificazione Niccolò Giovanni Bianchi, classificato 34°.

In campo femminile vince l’austriaca Heidi Bucher in 3’08″61: si mette alle spalle due norvegesi sulle tre arrivate in finale, vale a dire Iselin Bjervig Drivenes a 0″85 ed Eline Skaar a 1″02. Molta meno fortuna, in questo caso, per le sprinter italiane, ben lontane dal discorso medaglie.

Unica a entrare nelle migliori 30, e proprio da trentesima, è Marie Schwitzer, che è classificata proprio al 30° posto anche nel complesso dei quarti di finale. Finiscono fuori rispettivamente da 34a e 35a, invece, Claire Frutaz e Caterina Milani, le altre due azzurre impegnate.