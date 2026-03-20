Sci di fondo: Linn Svahn beffa Frida Karlsson nella 10 km di Lake Placid, italiane indietro

Partita con il numero 10, dunque molto prima delle più annunciate protagoniste di oggi, è Linn Svahn a portare a casa la vittoria nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Lake Placid, prima di tre competizioni che va a chiudere la Coppa del Mondo di sci di fondo per la stagione 2025-2026. La svedese coglie la sua vittoria numero 19 in Coppa del Mondo, la prima in questo format di gara dopo 15 successi in sprint e 3 in mass start.

Unica avversaria della nativa di Lycksele, che va a concludere in 29’04″4 sotto la fitta nevicata americana, è Frida Karlsson, con cui il duello a distanza è aspro praticamente fino alla fine, quando a dividere le due è soltanto un secondo e 4 decimi. Il podio lo va a completare Heidi Weng (podio numero 134 in carriera) in quota Norvegia, anche se di fatto è da qui in poi che le distanze si ampliano per tutte dal km 5 in poi. Per Weng distacco di 22″1.

Quarta posizione per l’altra norvegese Astrid Oeyre Slind a 29″. In verità, non fosse per Jessie Diggins (l’americana, che festeggia in casa la sua Coppa del Mondo e il fine settimana d’addio, è quinta a 32″5), sarebbe solo Norvegia fino al settimo posto con Kristin Austgulen Fosnaes a 53″1 e Julie Bjervig Drivenes a 53″3. Ottava posizione per la svedese Moa Ilar a 58″3, poi la finlandese Johanna Matintalo a 1’06″6 e la norvegese Karoline Simpson-Larsen a 1’12″1.

In casa Italia stavolta nessuna scintilla da segnalare. La migliore è Iris de Martin Pinter, 31a a 2’49″6, poi chiudono al 37° posto Caterina Ganz a 3’19″6 e al 55° Federica Cassol a 4’54”. Partite in 61, hanno terminato in 60, non ha chiuso la prova l’australiana Maddie Hooker.