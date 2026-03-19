Sci di fondo, la Coppa del Mondo si chiude a Lake Placid. Si torna per la prima volta dal 1980

La Coppa del Mondo di sci di fondo giunge al proprio epilogo. L’edizione 2025-2026 si conclude in un contesto de facto inedito, ovverosia le piste di Lake Placid. Si tratta di un piccolo evento storico, poiché si torna a gareggiare nella località situata nello Stato di New York per la prima volta dai Giochi olimpici del 1980, che non erano inseriti nel massimo circuito.

Per la verità, avere tappe negli Usa rappresenta una rarità. Dopo i Giochi olimpici di Salt Lake City 2002, in terra a stelle strisce non si sono più disputati appuntamenti di primo livello sino al febbraio 2024, quando la Coppa del Mondo ha mandato in scena un paio di competizioni a Minneapolis. In questo 2026, viene invece rivitalizzato il comprensorio teatro di due Olimpiadi (1932, 1980) e un Mondiale (1950).

Per inciso, non era mai capitato che il sipario della stagione calasse negli Stati Uniti. Semmai, il capolinea era stato situato in Canada (Thunder Bay negli anni ’90, Canmore piuttosto di Quebec City nel decennio scorso). Interessante notare come Lake Placid stia investendo tantissimo nell’organizzazione di eventi legati alle discipline nordiche (il fondo si aggiunge al salto con gli sci, che già nel 2023 ha riportato la località nella geografia del circuito maggiore).

Vero che gli Stati Uniti avranno un’edizione dei Giochi olimpici estivi nell’immediato (Los Angeles 2028) e una di quelli invernali nel medio termine. Tuttavia, le Olimpiadi del 2034 sono state assegnate a Salt Lake City, dunque dall’altra parte del continente rispetto a Lake Placid!

Le gare in programma nel fine settimana del 20-22 marzo sono tre. Si parte venerdì con una 10 km contro il cronometro in tecnica classica, si prosegue sabato con una Sprint a skating e si chiude domenica con una 20 km mass start, sempre in passo pattinato.