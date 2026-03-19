Sci di fondo, la stagione finisce a Lake Placid. Mai un’americana ha vinto negli Usa. Sarà la volta buona?

La stagione 2025-26 della Coppa del Mondo di sci di fondo approda alla propria tappa finale. Il fine settimana del 20-22 marzo vedrà le atlete impegnate sulle nevi di Lake Placid, dove non si gareggia dal lontano 1980, ovverosia da quelli che furono i Giochi olimpici della sovietica Raisa Smetanina e della tedesca dell’Est Barbara Petzold.

In questo atto conclusivo, le competizioni in programma sono tre. Si comincia venerdì con una 10 km con partenza a intervalli a tecnica classica, si continua sabato con una Sprint a tecnica libera e si giunge alla conclusione domenica con una 20 km mass start, sempre a skating.

Chissà che nei prossimi giorni non si possa verificare un evento senza precedenti. Mai una fondista statunitense si è imposta in una gara disputata in the Land of the Free and Home of the Brave. Fra gli uomini c’è riuscito Gus Schumacher a Minneapolis, nel febbraio 2024. Viceversa, fra le donne, l’inno nazionale deve essere ancora suonato in onore di una beniamina di casa.

Jessica Diggins non ci andò tanto lontana due anni orsono, proprio a Minneapolis, ove concluse terza la 10 km a skating. Quello rappresenta il solo podio di un’americana sul suolo natio. D’altronde, alla luce della scarsità di eventi organizzati sinora, non ci sono state molte opportunità di lasciare il segno. Per esempio, una serial winner quale Kikkan Randall non ha mai avuto neppure la possibilità di primeggiare a domicilio!