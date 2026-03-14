Sofia Goggia: “Il dosso mi ha sparato via. SuperG? 63 punti non sono pochi, ma lo sci è imprevedibile…”

Sofia Goggia è uscita nella seconda manche del gigante di Are, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver siglato l’ottavo tempo nel primo atto sulle nevi svedesi, l’azzurra ha commesso un errore dopo un dosso e non è riuscita a rimanere nel tracciato, dicendo addio alla possibilità di conquistare un buon piazzamento in questo ultimo appuntamento prima delle Finali del massimo circuito internazionale itinerante, che si disputeranno dal 21 al 25 marzo nel comprensorio di Lillehammer.

La fuoriclasse bergamasca ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Peccato perché in queste condizioni mi trovo molto bene, riesco a deformare lo sci, sento il ritmo del gigante, ma forse ho dato troppa pressione prima del dosso e mi ha sparato leggermente via. Quando sono atterrata non ho avuto la prontezza di aprire subito i piedi. Ho fatto dei tratti buoni, prendiamo quello che di buono c’è“.

L’azzurra svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di superG con 63 punti di vantaggio sulla neozelandese Alice Robinson e tutto si deciderà alle Finali: “Bisogna andare forte. Mi dispiace di non averla chiusa in Val di Fassa e godermi di più queste gare, ma è il bello dello sport e bisogna lottare fino all’ultimo: 63 punti non sono pochi, ma lo sci è imprevedibile e può succedere di tutto“.