Scherma, tripudio totale al Grand Prix di Torino! Doppietta nel fioretto femminile, trionfo di Bianchi

Si conclude in modo trionfale il sabato dedicato alla scherma italiana. Se nella mattinata dall’altra parte del mondo, precisamente in Cina, le spadiste hanno messo a referto una fantastica tripletta con Rizzi, Santuccio e Fiamingo, in serata all’Inalpi Arena di Torino gli azzurri del fioretto hanno letteralmente dominato il Grand Prix di casa, conquistando complessivamente tre piazzamenti sul podio tra categoria maschile e femminile, tra cui due successi.

Le notizie migliori sono arrivate in ambito femminile, complice il trionfo di Martina Batini. La schermitrice ha cominciato il suo percorso battendo la connazionale Matilde Calvanese per 15-10, regolando successivamente la rumena Candescu (15-10) e la spagnola Tucker (15-10).

Successivamente la nostra portacolori si è liberata dell’ucraina Daria Myroniuk per 15.4. Poi, semifinale, è arrivata la vittoria con la giapponese Sera Azuma, arginata per 15-8, preludio del vìs-a-vìs interno con Arianna Errigo nel segno di un ultimo atto di enorme cuore e tensione, risolto con il successo della carabiniera toscana per 15-13. Da segnalare poi il quinto posto di Martina Sinigalia, la quale si è accomodata ai piedi della top 3 dopo essere eliminata dalla giapponese Ueno per 10-8.

Straordinario poi Guillaume Bianchi in campo maschile. L’azzurro ha infatti sconfitto rispettivamente il polacco Wojtkowiak (15-7), il giapponese Kawamura (15-14) ed il francese Anas Anane (15-14). Non sono mancate poi le emozioni ai quarti, dove lo schermidore si è imposto sul rosso Bordachev per 15-12 a seguito di una poderosa prova di forza ripetuta con lo stesso punteggio anche in semifinale, dove ha battuto il ceco Choupenitch. Con l’adrenalina al massimo del livello, Bianchi ha poi messo le mani sulla vittoria sbarazzandosi per 15-11 dello statunitense Nick Itkin. In top 10 anche Tommaso Martini, settimo dopo una prova condotta con grande personalità, oltre che Filippo Macchi, decimo.