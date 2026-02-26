Scherma, torna la Coppa del Mondo di sciabola: l’Italia si prepara a Parigi per il Luxardo

La Coppa del Mondo di sciabola maschile tornerà in scena nel weekend del 6-8 marzo, quando a Padova si disputerà la 67ma edizione del prestigioso Trofeo Luxardo. La Nazionale Italiana ha deciso di rifinire la preparazione per la tappa più antica del massimo circuito internazionale itinerante presso le strutture dell’INSEP (l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), centro statale francese di eccellenza nelle attività sportive.

Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere, guidati dal Commissario tecnico Andrea Terenzio e con il supporto del maestro Leonardo Caserta e del fisioterapista Ferdinando Margutti, stanno lavorando per farsi trovare pronti per l’appuntamento in terra veneta, che si disputerà alla Kioene Arena: venerdì si disputeranno le qualificazioni, sabato ci sarà spazio per la prova individuale e domenica andrà in scena il team event.

ITALIANI RADUNO PARIGI SCIABOLA

Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere.