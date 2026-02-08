Scherma: ancora un podio a Wuxi! Le spadiste in top 3 nella prova a squadre in Coppa del Mondo

Arriva un altro podio dalla pedana di Wuxi, città della Cina che è stata teatro in questo fine settimana della tappa valida per Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità spada femminile. Dopo la storica tripletta messa a referto nella giornata di ieri, l’Italia ha appena conquistato un prezioso terzo posto in occasione della gara a squadre.

Prestazione solida per il quartetto composto da Giulia Rizzi (trionfatrice nella gara individuale), Alberta Santuccio (seconda), Rossella Fiamingo (terza) e Federica Isola, che ha debuttato agli ottavi di finale sfoderando un buon assalto contro la Svezia, battuta per 44-33. Successivamente le azzurre hanno dovuto affrontare una compagine ostica come quella dell’Ungheria, superata per 30-26.

Poi, in semifinale, è arrivato invece lo stop contro le padrone di casa della Cina, abili a bloccare la formazione tricolore con il risultato di 45-37. Nella finalina le portacolori si sono prontamente riscattate, arginando l’Ucraina per 45-34 e guadagnando in questo modo il gradino più basso.

Termina quindi con un bilancio estremamente positivo il weekend della scherma italiana, capace di raccogliere complessivamente sette podi tra Wuxi e Torino, sede del Grand Prix di fioretto.