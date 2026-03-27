Scherma: nove sciabolatrici accedono al tabellone principale a Tashkent

Saranno complessivamente nove le azzurre che prenderanno parte al tabellone principale valido per la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola femminile, in scena domani in quel di Tashkent, in Uzbekistan.

L’unica esente dalla qualificazione è stata Michela Battiston, già dentro in virtù del suo piazzamento nel ranking internazionale, dove occupa il quinto posto. Subito dopo la fase a gironi, hanno brillantemente raggiunto la compagna di squadra Martina Criscio e Mariella Viale, abili a ben figurare nel primo segmento di giornata.

Bene poi Giulia Arpino, Eloisa Passaro, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile e Manuela Spica, abili a imporsi nella fase riservata ai tabelloni preliminari. Fuori invece Claudia Rotali e Francesca Romana Lentini, entrambe eliminate nel match decisivo, oltre che Michela Landi.

Il tabellone dei trentaduesimi di finale comincerà alle ore 6:00 italiane di sabato 28 marzo. Nella serata odierna ci saranno invece le eliminatorie degli sciabolatori impegnati a Budapest.