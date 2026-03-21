Scherma, undici fiorettiste superano le qualificazioni nel Grand Prix di Lima

Proprio come nella prima giornata nelle qualificazioni maschili, anche in quelle femminili l’Italia sfiora l’en plein al Gran Prix di fioretto in corso di svolgimento a Lima. Saranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale, con gli assalti che si terranno domani. Già certe della presenza erano Martina Favaretto, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Sinigalia grazie allo loro posizione nel ranking mondiale.

A raggiungere le compagne di squadra è stata subito Alice Volpi, protagonista di una fase a gironi perfetta, conclusa con sei vittorie in altrettanti assalti. Successivamente si sono qualificate Margherita Lorenzi, Matilde Molinari, Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis tramite gli assalti preliminari.

Purtroppo c’è stata una sola eliminazione ed è quella di Elena Tangherlini. La marchigiana è stata sconfitta dalla canadese Nadia Hayes con il punteggio di 15-12.

Nel pomeriggio di domani cominceranno gli assalti del tabellone principale sia della gara femminile sia di quella maschile, che vedrà la presenza in pedana di undici azzurri (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Davide Filippi, Alessio Foconi, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli e Damiano Rosatelli).