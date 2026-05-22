Scherma, sette sciabolatrici staccano il pass per il tabellone principale a Lima

Si conclude con la qualificazione di sette rappresentanti della Nazionale azzurra la lunga giornata di qualificazione valida per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola femminile, in fase di svolgimento questo weekend presso la pedana di Lima, in Perù.

Già certa di prendere parte agli assalti che contano era la sola Michela Battiston, automaticamente dentro in virtù del migliore ranking. Ad aggiungersi subito alla portacolori ci hanno pensato Manuela Spica e Mariella Viale, autrici di una brillante fase a gironi.

Successivamente, accedendo al tabellone preliminare, si sono distinte Chiara Mormile, Rebecca Gargano, Vittoria Mocci e Claudia Rotili. Niente da fare invece per il resto della truppa. Francesca Romana Lentini, Eloisa Passaro e Giulia Arpino si sono fermate all’assalto decisivo, mentre nel turno precedente avevano salutato la gara Carlotta Fusetti e Martina Criscio.

Domani, sabato 23 maggio, sarà il giorno della gara individuale, con inizio previsto alle 16:00 italiane. Domenica invece sarà in programma la gara a squadre.