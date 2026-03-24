Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di sciabola e spada: azzurri impegnati fra Astana, Tashkent e Budapest

Una maxi spedizione dislocata in tre location differenti, in giro per il globo. La nazionale italiana di scherma è pronta ad affrontare un nuovo weekend lungo di Coppa del Mondo, dal 26 al 29 marzo prossimi. Comparto di spada maschile e femminile ad Astana, in Kazakistan, sezione di sciabola femminile a Tashkent (Uzbekistan) e comparto di sciabola maschile a Budapest (Ungheria).

Sono 24 i convocati della spada: 12 al maschile e 12 al femminile. Fra loro spiccano: Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. Numero identico, 24 (con medesima divisione) anche per la sciabola. Osservati speciali: Luca Curatoli, Michela Battiston e Mariella Viale.

Di seguito l’elenco completo dei convocati per ogni singola arma e per ogni singolo appuntamento della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma.

Coppa del Mondo di spada maschile e femminile | Astana (Kazakistan), 26-29 marzo 2026

Spadisti azzurri – gara individuale maschile: Matteo Galassi (n° ranking 5), Davide Di Veroli (8), Andrea Santarelli (20), Simone Mencarelli (24), Valerio Cuomo (47), Gianpaolo Buzzacchino (50), Filippo Armaleo (93), Enrico Piatti (134), Fabrizio Cuomo (160), Federico Varone (563), Dario Remondini (844), Fabrizio Di Marco (999)

Spadiste azzurre – gara individuale femminile: Giulia Rizzi (n° ranking 2), Alberta Santuccio (4), Rossella Fiamingo (12), Sara Maria Kowalczyk (14), Federica Isola (27), Roberta Marzani (34), Nicol Foietta (45), Gaia Caforio (62), Lucrezia Paulis (69), Carola Maccagno (85), Alice Clerici (116), Gaia Traditi (150)

Gara a squadre maschile*: Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Simone Mencarelli, Gianpaolo Buzzacchino

Gara a squadre femminile: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Lucrezia Paulis

Commissari tecnici: Diego Confalonieri (maschile), Dario Chiadò (femminile)

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Medico: Edoardo Colantoni

Fisioterapisti: Francesco Aragona, Marco Sciunnacche

Il programma di Astana

Giovedì 26 marzo – Preliminari gara individuale maschile

Venerdì 27 marzo – Preliminari gara individuale femminile

Sabato 28 marzo – Gare individuali, tabelloni principali (maschile e femminile)

Domenica 29 marzo – Gare a squadre (maschile e femminile)

Coppa del Mondo di sciabola femminile | Tashkent (Uzbekistan), 27-29 marzo 2026

Sciabolatrici azzurre – gara individuale: Michela Battiston (n° ranking 5), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (35), Claudia Rotili (54), Eloisa Passaro (58), Manuela Spica (63), Martina Criscio (76), Carlotta Fusetti (97), Michela Landi (128), Rebecca Gargano (149), Giulia Arpino (211), Francesca Romana Lentini

Gara a squadre*: Michela Battiston, Mariella Viale, Chiara Mormile, Claudia Rotili, Manuela Spica

Commissario tecnico: Andrea Aquili

Staff tecnico: Marco Ciari, Alberto Pellegrini

Fisioterapista: Andrea Giannattasio

Arbitro italiano: Jacopo Rubini

Il programma di Tashkent

Venerdì 27 marzo – Preliminari gara individuale

Sabato 28 marzo – Gara individuale, tabellone principale

Domenica 29 marzo – Gara a squadre

Coppa del Mondo di sciabola maschile | Budapest (Ungheria), 27-29 marzo 2026

Sciabolatori azzurri – gara individuale: Luca Curatoli (n° ranking 8), Michele Gallo (18), Pietro Torre (22), Cosimo Bertini (39), Dario Cavaliere (41), Leonardo Dreossi (50), Matteo Neri (61), Edoardo Cantini (76), Mattia Rea (94), Marco Mastrullo (112), Marco Stigliano (130), Lupo Giorgio Giovanni Veccia Scavalli (254)

Gara a squadre: Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Cosimo Bertini

Commissario tecnico: Andrea Terenzio

Staff tecnico: Leonardo Caserta, Raffaele Forcella

Fisioterapista: Simone Piacquadio

Arbitro italiano: Vincenzo Costanzo