Scherma: sciabolatori noni nella prova a squadre in Coppa del Mondo. Trionfo della Francia a Budapest

Termina con un piazzamento in top 10 la gara della spedizione azzurra in quel di Budapest, città che ha ospitato in questo fine settimana la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola, contrassegnata come sappiamo dalla splendida seconda posizione ottenuta ieri da Matteo Neri. l’Italia ha infatti ottenuto il nono posto nella gara a squadre, complice un incrocio insidiosissimo nel primo turno.

Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Cosimo Bertini, già ammessi agli ottavi in virtù del ranking, si sono ritrovati al cospetto dell Russia, in gara da regolamento come squadra neutrale (AIN). Sulla falsa riga di quanto successo a Tashkent con le donne, anche in questo caso i nostri ragazzi hanno venduto caro la pelle, confezionando un assalto equilibratissimo terminato con il punteggio di 45-41.

Una volta dirottati nel tabellone dedicato ai piazzamenti, gli uomini di Andrea Terenzio hanno incasellato un filotto di vittorie sconfiggendo prima il Canada (45-20), poi la Germania (45-38) e, in ultimo, l’Ungheria (45-35), chiudendo così la competizione al nono posto.

A trionfare è stata invece la Francia che, all’ultimo atto, ha battuto la Romania per 45-34. Terzi invece i sudcoreani. Gli azzurri torneranno in pedana tra il 17 e il 19 aprile per il Trofeo Luxardo di Padova, inizialmente rinviato a causa dello scoppio del conflitto in Medio Oriente che ha reso difficili gli spostamenti per una parte di concorrenti.