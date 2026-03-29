Scherma, le spadiste azzurre salgono sul podio in Coppa del Mondo ad Astana

Dopo il secondo posto della squadra maschile, arriva un altro podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada ad Astana. Il quartetto femminile composto da Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis ha concluso in terza posizione. La vittoria è andata alla Corea del Sud, che ha battuto nell’ultimo atto gli Stati Uniti d’America con il punteggio di 45-34.

Le azzurre erano state sconfitte in semifinale proprio dalla Corea del Sud per 45-40 al termine di una sfida che ha visto le italiane inseguire fin dai primi assalti. Il quartetto italiano si è comunque poi rifatto nella finale per il bronzo, vinta dall’Italia all’ultima stoccata per 32-31.

Ancora una volta è stata Alberta Santuccio, terza ieri nell’individuale, a regalare il podio alle compagne di squadra. Un successo arrivato in rimonta negli ultimi due assalti, con Rizzi e proprio la siciliana protagoniste. Santuccio ha battuto Candassamy per 5-3 nel suo assalto, chiudendo la sfida all’ultima stoccata.

L’Italia ha usufruito di un bye ai sedicesimi e ha cominciato il suo cammino dagli ottavi, dove ha battuto il Giappone abbastanza nettamente per 45-34. Successivamente nei quarti le azzurre hanno sconfitto la sempre insidiosa Estonia per 37-28.