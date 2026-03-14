Scandicci-Milano oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, programma, streaming

Oggi, sabato 14 marzo, il Pala BigMat di Firenze si prepara ad accogliere il primo capitolo di una semifinale Scudetto di volley femminile che promette spettacolo ed equilibrio. A sfidarsi in gara1 sono la Savino Del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano, protagoniste di una serie al meglio delle cinque partite: serviranno tre vittorie per conquistare l’accesso alla finale.

Negli ultimi anni la sfida tra le due squadre è diventata uno dei confronti più affascinanti del campionato italiano, spesso decisivo nei momenti chiave della stagione. Anche quest’anno il livello delle due formazioni appare molto simile, come confermato dai precedenti della regular season. All’andata, lo scorso ottobre, fu Scandicci a prevalere con un netto 3-0 davanti al proprio pubblico, grazie a una prova convincente e continua in tutti i fondamentali. Nel match di ritorno, disputato a febbraio, Milano ha però ristabilito l’equilibrio imponendosi con lo stesso punteggio, dimostrando di avere tutte le carte per mettere in difficoltà la formazione toscana. Due risultati speculari che raccontano bene quanto questa semifinale sia aperta e difficile da pronosticare.

La squadra guidata da Marco Gaspari arriva all’appuntamento con grande fiducia dopo il brillante successo per 3-0 contro il Fenerbahçe nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Una vittoria che ha confermato il buon momento della formazione toscana e le sue ambizioni anche sul palcoscenico internazionale. Rimane però un dubbio importante in vista della sfida inaugurale della serie: la palleggiatrice Maja Ognjenović è alle prese con un problema fisico che potrebbe impedirle di scendere in campo.

Sul versante opposto, Milano arriva alla semifinale dopo un impegno europeo particolarmente intenso. Le lombarde sono state infatti battute al tie-break dal VakıfBank İstanbul nella gara di andata dei quarti di Champions League, un confronto combattuto fino all’ultimo punto che ha lasciato sensazioni contrastanti ma anche indicazioni positive. In vista del confronto con Scandicci dovrebbe tornare pienamente a disposizione la schiacciatrice Khalia Lanier. L’attaccante statunitense, rimasta inizialmente fuori dal sestetto titolare nell’ultimo impegno europeo, rappresenta una risorsa importante per il sistema offensivo milanese e potrebbe rivelarsi determinante nell’economia della serie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Milano, gara-1 della semifinale dei playoff Scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa esclusivamente in diretta streaming su RaiPlay Sport 3, DAZN, VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-MILANO OGGI

Sabato 14 marzo

Ore 20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA SCANDICCI-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 3, DAZN, VBTV

Diretta testuale: OA Sport.