Saraboyukov come Furlani da giovanissimo: misura furibonda nell’alto e poi si inventa nel triplo. E il duello ai Mondiali…

Bozhidar Saraboyukov si è guadagnato la copertina dei Campionati Bulgari Indoor andati in scena nel weekend a Sòfia, conquistando addirittura tre titoli nell’impianto al coperto della capitale. L’affermazione nel salto in lungo era scontata, arrivata con una sola prova: balzo da 8.12 metri, relativamente comodo per il Campione d’Europa che detiene la miglior prestazione mondiale stagionale da 8.45 metri siglata un paio di settimane fa. Il 21enne non si è accontentato e ha prevalso anche nel salto triplo (16.61), ma a fare notizia è lo show inscenato nel salto in alto.

Saraboyukov si è spinto fino a 2.28 metri, migliorandosi di ben otto centimetri in una specialità che non frequentava da tre anni e in cui è stato argento mondiale under 20 nel 2022. Minimo per gli Europei di agosto a Birmingham e poi tre tentativi falliti ai 2.32 metri del record nazionale: sono misure notevoli per uno specialista del salto in lungo, che forse vuole ritornare a disputare entrambe le specialità, come soltanto lo statunitense JuVaughn Harrison è riuscito a fare in tempi recenti (finalista in entrambe le prove alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma poi concentratosi sull’alto e argento ai Mondiali 2023 alle spalle di Gianmarco Tamberi).

Mattia Furlani ha osservato a distanza, visto che non ha potuto prendere parte ai Campionati Italiani a causa di uno stato influenzale. Il Campione del Mondo indoor e outdoor di salto in lungo aveva inscenato un gran duello con Saraboyukov a Metz ed entrambi si erano spinti a 8.39 metri (l’azzurro aveva vinto per la seconda miglior misura), poi il bulgaro aveva stampato la world lead qualche giorno più tardi spostando l’asticella sei centimetri più in là e poi timbrando un 8.42 ai Campionati Balcanici. Si preannuncia una sfida campale ai Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

Occorre ricordare che anche Mattia Furlani si cimentava nel salto in alto: personale di 2.17 metri raggiunto nel 2021, vinse gli Europei U18 nel 2018 e fu ottavo ai Mondiali U20 nel 2022, proprio nella gara in cui Saraboyukov fu argento.