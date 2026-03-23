LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre puntano tutto sul doppio

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta tra la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholss, valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio del WTA di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo quello di Indian Wells, in cui le azzurre si sono spinte fino alla semifinale, per poi uscire contro la ceca Siniakova e la statunitense Townsend.

Paolini ed Errani cercano riscatto nel torneo di doppio, dopo che Jasmine è stata eliminata al terzo turno della competizione singolare dalla rivale lettone Jelena Ostapenko che ha rimontato la nostra azzurra per 1-2 (5-7, 6-2, 7-5). La stagione per Paolini non è iniziata al meglio, e per questo motivo è importante continuare a fare bene nel doppio, cosi da trovare fiducia nel suo gioco e ricominciare a fare bene anche nel singolare.

Per arrivare agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, le due campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno sconfitto la giapponese Shuko Aoyoma e la norvegese Urlikke Eikeri con il risultato di 2-0 (6-2, 6-2) e vogliono continuare a fare bene contro una coppia affrontata una volta, nella sconfitta della finale del WTA di Berlino.

Il match tra Errani/Paolini e Mihalikova/Townsens sarà il secondo a partire dalle 16.00 (orario italiano) sul Campo 7, con il programma che inizierà con l’incontro tra la coppia cinese Jiang/Xu e la coppia ceca Bouzoka/Valentova. Segui il match in Diretta e in Live, punto dopo punto, con la cronaca testuale di OA Sport, buon divertimento a tutti!