Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano nuovamente in campo quest’oggi per dare seguito all’avventura nel torneo di doppio femminile a Miami. Le campionesse olimpiche saranno opposte alla coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls. Un confronto, sulla carta, alla portata delle azzurre, il cui rendimento però sul cemento è tutto da valutare.

Errani e Paolini hanno ben esordito contro il doppio composto dalla giapponese Shuko Aoyama e dalla norvegese Ulrikke Eikeri, vincendo col punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e cinque minuti e guadagnano così il pass per gli ottavi di finale.

La sagacia tattica di Sarita e la solidità da fondo di Jasmine ben si sono amalgamate nella sfida contro la nipponica e la scandinava, ma è chiaro che negli ottavi il livello si alzerà. Sarà da valutare anche come la toscana avrà reagito all’uscita di scena nel singolare contro la lettone Jelena Ostapenko. Una Paolini, come sempre in questo 2026, a corrente alternata. Vedremo se nel doppio saprà trovare la quadra.

La partita tra Errani/Paolini e Mihalikova/Nicholls, valida per il torneo di doppio femminile a Miami, sarà la seconda prevista sul campo-7, il cui programma inizierà a partire dalle 16:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) a seconda delle esigenze di palinsesto, nonché su SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ERRANI/PAOLINI-MIHALIKOVA/NICHOLLS WTA MIAMI 2026

Lunedì 23 marzo (orari italiani)

COURT 7 – Inizio ore 16:00

1. Xinyu Jiang 🇨🇳 / Yifan Xu 🇨🇳 vs Marie Bouzkova 🇨🇿 / Tereza Valentova 🇨🇿

2. Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 vs Tereza Mihalikova 🇸🇰 / Olivia Nicholls 🇬🇧

3. Miyu Kato 🇯🇵 / Zhaoxuan Yang 🇨🇳 vs Muhammad 🇺🇸 / Routliffe 🇳🇿

4. Non prima delle 19:30

Elise Mertens 🇧🇪 / Shuai Zhang 🇨🇳 vs Jennifer Brady 🇺🇸 / Caty McNally 🇺🇸

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-NICHOLLS/MIHALIKOVA ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) a seconda delle esigenze di palinsesto; SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport