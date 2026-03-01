Salto con gli sci, Lisa Eder vince gara-2 a Hinzenbach. Nika Prevc a un passo dalla Sfera di Cristallo

Lisa Eder alza ulteriormente l’asticella dopo la piazza d’onore di ieri e vince gara-2 sul trampolino piccolo HS90 di Hinzenbach, che ospitava questo weekend la quintultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci. Secondo successo individuale della carriera (ed in stagione) per la 24enne austriaca, che si conferma una specialista dei Normal Hill tornando sul gradino più alto del podio dopo il trionfo dello scorso 21 gennaio a Zao.

Nella competizione odierna Eder ha fatto la differenza soprattutto nella prima serie, costruendo un vantaggio notevole sulle avversarie più temibili e conservandolo poi con un secondo salto di grande spessore, che le ha consentito di imporsi davanti al pubblico di casa con un margine di 11.3 punti sulla norvegese campionessa olimpica in carica Anna Odine Stroem e 16.8 sulla slovena Nika Prevc (in rimonta dalla decima piazza di metà gara con il miglior punteggio della seconda serie).

La fenomenale ventenne di Kranj è ormai sempre più vicina alla certezza aritmetica della Sfera di Cristallo, avendo a disposizione un gap di 602 punti sulla prima inseguitrice giapponese Nozomi Maruyama (oggi undicesima) a sette gare dalla fine. Lontana dalle posizioni di vertice l’unica azzurra in zona punti Annika Sieff, 25ma, mentre sono uscite di scena tra prima serie e qualificazioni Martina Ambrosi 36ma, Jessica Malsiner 39ma e Martina Zanitzer 46ma.