Salto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci, la Coppa del Mondo si chiude nella pirotecnica Planica tra Volo e feste
Si arriva all’epilogo della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci. Anche la stagione corrente raggiunge il suo capolinea a Planica, in Slovenia, dove si è soliti calare il sipario dell’annata agonistica. Peraltro, a contorno dell’evento si assisterà alla consueta festa popolare che attira migliaia di persone.
L’atmosfera da cui è avvolta la località delle Alpi Giulie a fine marzo è unica. Siamo, letteralmente, al “rompete le righe“. Non va scomodata la metafora dell’ultimo giorno di scuola, bensì qualcosa di più. Siamo al “liberi tutti“, l’equivalente della conclusione della “naja“, quando il servizio di leva era ancora obbligatorio e, per tanti, finirlo rappresentava una liberazione.
Dal punto di vista agonistico, si parla di un luogo di culto. Il titanico trampolino Letalnica bratov Gorišek ha visto il record del mondo venire migliorato ben 29 volte. Ventotto tra il 1969 e il 2005, alle quali – il 30 marzo 2025 – si è aggiunto il clamoroso salto di 254,5 metri di Domen Prevc.
Vale la pena di ricordare che a Planica sono state raggiunge, per la prima volta nella storia, le pietre miliari dei 100 metri (15 marzo 1936, Sepp Bradl) e dei 200 metri (17 marzo 1994, seppur con un distinguo. Andreas Goldberger raggiunse i 202, ma appoggiò le mani sulla neve. Pochi minuti dopo Toni Nieminen arrivò a 203 senza equivoci).
SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO
TAPPA N°18
Luogo: Planica (Slovenia)
Impianto: Letalnica bratov Gorišek (HS240)
Competizioni ospitate: 59 {Flying Hill}
Prima gara: 26 marzo 1972 (Mondiali)
Prima gara: 14 marzo 1987 (Coppa del Mondo)
Ultima gara: 30 marzo 2025
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2016 – PREVC Peter (SLO)
2016 – KRANJEC Robert (SLO)
2016 – PREVC Peter (SLO)
2017 – KRAFT Stefan (AUT)
2017 – KRAFT Stefan (AUT)
2018 – STOCH Kamil (POL)
2018 – STOCH Kamil (POL)
2019 – EISENBICHLER Markus (GER)
2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2020 – GEIGER Karl (GER) {Oro Mondiale}
2021 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2021 – GEIGER Karl (GER)
2021 – GEIGER Karl (GER)
2022 – JELAR Ziga (SLO)
2022 – LINDVIK Marius (NOR)
2023 – KRAFT Stefan (AUT)
2023 – ZAJC Timi (SLO)
2024 – PREVC Peter (SLO)
2024 – HUBER Daniel (AUT)
2025 – PREVC Domen (SLO)
2025 – LANISEK Anze (SLO)
UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
7 (3-1-3) – KRAFT Stefan [AUT]
6 (2-3-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]
6 (1-4-1) – AMMANN Simon [SUI]
5 (1-3-1) – LANISEK Anze [SLO]
5 (0-2-3) – FORFANG Johann Andre [NOR]
4 (3-1-0) – GEIGER Karl [GER]
4 (1-3-0) – PREVC Domen [SLO]
3 (3-0-0) – STOCH Kamil [POL]
3 (1-0-2) – KASAI Noriaki [JPN]
3 (0-2-1) – WELLINGER Andreas [GER]
3 (0-0-3) – ZYLA Piotr [POL]
2 (1-1-0) – HUBER Daniel [AUT]
1 (1-0-0) – JELAR Ziga [SLO]
1 (1-0-0) – LINDVIK Marius [NOR]
1 (1-0-0) – ZAJC Timi [SLO]
1 (0-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]
1 (0-1-0) – SATO Yukiya [JPN]
1 (0-0-1) – ZNISZCZOL Aleksander [POL]
PODI E VITTORIE PER NAZIONE
36 (12-15-9) – SLOVENIA [All-Inclusive]
31 (12-8-11) – AUSTRIA
27 (8-8-11) – GERMANIA [All-Inclusive]
24 (5-9-10) – NORVEGIA
17 (6-7-4) – GIAPPONE
16 (6-3-7) – POLONIA
13 (6-4-3) – FINLANDIA
8 (2-5-1) – SVIZZERA
3 (1-0-2) – CECHIA [All-Inclusive]
1 (1-0-0) – SVEZIA
1 (0-0-1) – ITALIA
1 (0-0-1) – RUSSIA
PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’
INSAM Alex
Qualificazioni superate: 7 su 8
Ingressi nei primi trenta: 5
Miglior risultato: 15° il 24 marzo 2017
BRESADOLA Giovanni
Qualificazioni superate: 2 su 3
Ingressi nei primi trenta: 3
Miglior risultato: 23° il 1 aprile 2023
CECON Francesco
Qualificazioni superate: 1 su 2
Miglior risultato: 33° il 28 marzo 2025
TEAM EVENT, ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO
2016 – NORVEGIA
2017 – NORVEGIA
2018 – NORVEGIA
2019 – POLONIA
2020 – NORVEGIA {Oro Mondiale}
2021 – GERMANIA
2022 – SLOVENIA
2023 – AUSTRIA
2024 – AUSTRIA
2025 – AUSTRIA