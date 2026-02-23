Seguici su
Dopo le Olimpiadi…I Mondiali! Gli sport invernali che avranno la rassegna iridata tra marzo e maggio

Amos Mosaner e Stefania Constantini / LaPresse

Al termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non si ferma il calendario degli eventi internazionali, ed alcuni sport avranno le rassegne iridate a breve distanza dai Giochi: saranno gli sport del ghiaccio a disputare i Mondiali a poche settimane dal torneo olimpico.

Si inizierà nel fine settimana con lo speed skating, che però assegnerà i titoli sprint ed allround, mentre la settimana successiva si terrà la rassegna iridata dello short track. A fine marzo sarà la volta del pattinaggio artistico, ma nel frattempo toccherà anche al curling.

Il torneo femminile si terrà a metà marzo, mentre quello maschile si giocherà a cavallo tra marzo ed aprile, infine il doppio misto andrà in scena tra aprile e maggio. Chiusura nella seconda metà di maggio con il torneo iridato di hockey su ghiaccio maschile.

MONDIALI SPORT INVERNALI TRA MARZO E MAGGIO 2026

Speed skating
5-8 Marzo Mondiali Allround & Sprint (Heerenveen, Paesi Bassi)

Short track
13-15 marzo (Montreal, Canada)

Pattinaggio artistico
24-29 marzo (Praga, Cechia)

Curling
14-22 marzo Torneo femminile (Calgary, Canada)
27 marzo-4 aprile Torneo maschile (Ogden, Stati Uniti)
25 aprile-2 maggio Doppio misto (Ginevra, Svizzera)

Hockey su ghiaccio
15-31 maggio Torneo maschile (Zurigo e Friburgo, Svizzera)

