Dopo le Olimpiadi…I Mondiali! Gli sport invernali che avranno la rassegna iridata tra marzo e maggio
Al termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non si ferma il calendario degli eventi internazionali, ed alcuni sport avranno le rassegne iridate a breve distanza dai Giochi: saranno gli sport del ghiaccio a disputare i Mondiali a poche settimane dal torneo olimpico.
Si inizierà nel fine settimana con lo speed skating, che però assegnerà i titoli sprint ed allround, mentre la settimana successiva si terrà la rassegna iridata dello short track. A fine marzo sarà la volta del pattinaggio artistico, ma nel frattempo toccherà anche al curling.
Il torneo femminile si terrà a metà marzo, mentre quello maschile si giocherà a cavallo tra marzo ed aprile, infine il doppio misto andrà in scena tra aprile e maggio. Chiusura nella seconda metà di maggio con il torneo iridato di hockey su ghiaccio maschile.
MONDIALI SPORT INVERNALI TRA MARZO E MAGGIO 2026
Speed skating
5-8 Marzo Mondiali Allround & Sprint (Heerenveen, Paesi Bassi)
Short track
13-15 marzo (Montreal, Canada)
Pattinaggio artistico
24-29 marzo (Praga, Cechia)
Curling
14-22 marzo Torneo femminile (Calgary, Canada)
27 marzo-4 aprile Torneo maschile (Ogden, Stati Uniti)
25 aprile-2 maggio Doppio misto (Ginevra, Svizzera)
Hockey su ghiaccio
15-31 maggio Torneo maschile (Zurigo e Friburgo, Svizzera)