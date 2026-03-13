Salto con gli sci: Ito e Maruyama davanti a Oslo, passano Sieff e Zanitzer

Doppietta giapponese nella qualificazione della gara femminile dal trampolino normale di Oslo. Sull’HS134 norvegese al comando c’è Yuki Ito, che salta 125.5 metri e trova 111.4 punti in virtù di una buona esecuzione. Certo, la gara sarà un’altra cosa, ma intanto essere in grado di cogliere uno dei pochi “buchi” lasciati per strada da Nika Prevc fa comunque il suo effetto.

La doppietta è determinata dal secondo posto di Nozomi Maruyama, che a inizio stagione avrebbe dovuto essere a tutti gli effetti la rivale della citata slovena. Per lei 126 metri e 109.1 punti, poi la già nominata Nika Prevc è terza, tradita assai dal vento, con 115.5 metri e 105.2 punti.

A seguire tris di norvegesi, con Silje Opseth, Eirin Maria Kvandal e Anna Odine Stroem una in fila all’altra con 120, 126 e 118 metri rispettivamente, nonché con un divario totale di 7 decimi di punto. I punteggi rispettivi, del resto, sono di 103.2, 102.8 e 102.5. Settima la giapponese Sara Takanashi a quota 101.3, poi la tedesca Selina Freitag a 100.9, la quarta delle norvegesi Heidy Dyhre Traaserud a 98 e, con il decimo punteggio a 97.8, l’altra tedesca Agnes Reisch.

Passano le due azzurre schierate in questa competizione. Annika Sieff, in particolare, si accomoda al 21° posto con 76.6 punti dopo aver saltato 109.5 metri, mentre Martina Zanitzer ottiene il 30° punteggio con 60.3 a fronte di un salto di 99 metri.