Salto con gli sci, a Oslo le saltatrici ritrovano il contesto del primo “grande passo in avanti”

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si sposta in Scandinavia, dove gareggerà nelle prossime due settimane. Gli appuntamenti previsti in Norvegia sono particolarmente significativi dal punto di vista della storia della crescita del settore, ormai quasi pienamente parificato alla controparte maschile.

Il fine settimana del 14-15 marzo vedrà le ragazze volanti impegnate a Oslo, sul palcoscenico che tempo addietro le vide recitare per la prima volta su un Large Hill. Correva il 2012 e vedere una gara sull’Holmenkollenbakken rappresentò un accadimento epocale.

Oggi, viceversa, la dinamica è consolidata. All’epoca fu però un proverbiale “grande passo in avanti” nell’ottica dello sviluppo della disciplina. Peraltro, nel 2010, la struttura fu ufficialmente inaugurata da una donna (Anette Sagen). Non senza polemiche, poiché quella fu l’inaugurazione de jure. Quella de facto avvenne il giorno prima, benedetta da un’icona della disciplina qual era Bjørn Einar Romøren.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°16

Città: Oslo (Norvegia)

Struttura: Holmenkollenbakken (HS134)

Competizioni ospitate: 14

Prima gara: 17 marzo 2012

Ultima gara: 13 marzo 2025

TUTTE LE VINCITRICI

2013 – HENDRICKSON Sarah (USA)

2014 – TAKANASHI Sara (JPN)

2015 – TAKANASHI Sara (JPN)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – ITO Yuki (JPN)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2022 – OPSETH Silje (NOR)

2022 – TAKANASHI Sara (JPN)

2023 – KREUZER Chiara (AUT)

2023 – KLINEC Ema (SLO)

2024 – OPSETH Silje (NOR)

2024 – KVANDAL Eirin Maria (NOR)

2025 – PREVC Nika (SLO)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

7 (4-2-1) – TAKANASHI Sara [JPN]

4 (1-0-3) – ITO Yuki [JPN]

3 (1-0-2) – KVANDAL Eirin Maria [NOR]

3 (0-1-2) – STRØM Anna Odine [NOR]

2 (2-0-0) – OPSETH Silje [NOR]

2 (1-1-0) – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara [AUT]

2 (1-1-0) – KLINEC Ema [SLO]

2 (1-1-0) – PREVC Nika [SLO]

2 (0-1-1) – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [GER]

1 (0-1-0) – SEYFARTH Juliane [GER]

1 (0-1-0) – VODAN {Née KRIZNAR} Nika [SLO]

1 (0-0-1) – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]

1 (0-0-1) – PINKELNIG Eva [AUT]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

11 (5-2-4) – GIAPPONE

11 (4-2-5) – NORVEGIA

7 (2-5-0) – SLOVENIA

6 (2-2-2) – AUSTRIA

3 (0-2-1) – GERMANIA

2 (1-1-0) – USA

1 (0-0-1) – CANADA

1 (0-0-1) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

SIEFF Annika

Gare disputate: 3

Ingressi in zona punti: 2

Ingressi nella top-ten: 1

Miglior risultato: 9a il 9 marzo 2024

MALSINER Lara

Gare disputate: 9

Ingressi in zona punti: 5

Miglior risultato: 17a il 13 marzo 2025

MALSINER Jessica

Gare disputate: 4

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 24a il 9 marzo 2024