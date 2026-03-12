Salto con gli sci, Domen Prevc sorpasserà il fratello Peter? “L’incubo della gravità” sta per prendersi un doppio primato

Domen Prevc rappresenta uno dei temi forti del finale della stagione 2025-26 degli sport invernali. Non solo del salto con gli sci, sia chiaro, bensì delle discipline della neve tout-court. Il ventiseienne sloveno, nei prossimi tre weekend, può scrivere di proprio pugno nuovi paragrafi di storia del suo sport e non solo. Andiamo però con ordine e affrontiamo un tema per volta, perché ogni tappa propone differenti concetti.

Nei prossimi giorni, il salto con gli sci sarà di scena a Oslo, dove si disputeranno la sest’ultima e la quint’ultima gara dell’inverno. Dunque, restano 6 competizioni individuali prima della calata del sipario. Ebbene, a oggi Domenator ha assommato 15 vittorie complessive. Di esse, 13 sono arrivate in Coppa del Mondo, alle quali vanno aggiunte l’oro ai mondiali di volo e soprattutto l’oro olimpico. Il primo obiettivo è, dunque, quello di stabilire il record assoluto legato alla singola stagione.

Tale primato è detenuto dal fratello Peter che, esattamente dieci anni fa, ottenne 16 successi totali (15 di Coppa del Mondo più il titolo iridato di volo). In altre parole, Oslo potrebbe essere il weekend dell’aggancio o addirittura del sorpasso in quella che è, a tutti gli effetti, una questione di famiglia. Allo stesso modo, può passare di mano anche il record di podi in un inverno.

Peter, nel suo trionfale 2015-16, ne centrò 23 (22 di Coppa del Mondo + 1 ai Mondiali di volo). Domen, oggi, è a 22 (20 in Coppa del Mondo + 1 ai Giochi olimpici + 1 ai Mondiali di volo). Anche in questo caso, la capitale norvegese potrebbe essere foriera del prehitevanje, ossia “il sorpasso” in lingua slovena, fra i due fratelli.

Vedremo se fra sabato e domenica quanto appena esposto potrà concretizzarsi. Dopodiché, bisognerà approfondire il tema legato alle gare di volo, delle quali Domen è maestro e contesto in cui può stabilire una serie di record inediti se non addirittura inimmaginabili. Cionondimeno, sarebbe precipitoso affrontare il discorso in questo momento. Tempo al tempo, prima c’è Holmenkollen.

Peraltro, se a Oslo il meteo dovesse essere inclemente (le previsioni non sono incoraggianti), non andrebbe scartata l’ipotesi di eventuali recuperi tra Vikersund e Planica. Spostare una gara dall’Holmenkollenbakken a uno dei due ‘Impianti Mammuth’ rappresenterebbe un bel jolly per “L’incubo della Gravità”, come qualcuno ha cominciato a soprannominare chi si appresta a completare la stagione più sensazionale nella storia del salto con gli sci.