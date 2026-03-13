Salto con gli sci, Embacher e Domen Prevc svettano in qualificazione a Oslo. Molto bene Cecon

Si apre con un insolito ex aequo al primo posto nelle qualificazioni per gara-1 sul trampolino grande di Oslo-Holmenkollen la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Stephan Embacher e Domen Prevc hanno ottenuto infatti lo stesso punteggio al decimo (130.0), confermandosi tra i grandi favoriti per la vittoria in vista delle due competizioni individuali previste nel weekend.

Il giovane austriaco ha ottenuto la miglior misura spingendosi fino al punto HS (134 metri) da stanga 11, mentre lo sloveno oro olimpico in carica su Large Hill è atterrato a 128 metri da stanga 10 recuperando punti nel confronto diretto sia a livello di compensazione che soprattutto nella valutazione dei giudici (Embacher ha pasticciato troppo in fase di atterraggio).

Alle spalle del tandem di testa troviamo lo sloveno Anze Lanisek, terzo con un gap di 5.9 punti, che ha preceduto il sorprendente finlandese Antti Aalto e l’austriaco Jonas Schuster. Notizie tutto sommato positive sul fronte italiano, con un brillante Francesco Cecon che conferma il suo ottimo stato di forma attestandosi in 27ma posizione mentre Giovanni Bresadola stacca l’ultimo pass a disposizione per la gara piazzandosi 50° subito davanti al connazionale Alex Insam, 51° e primo degli esclusi.