Salto con gli sci, Oslo è diventata una “Cattedrale nel deserto”. Quello degli spalti…

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si sposta in Scandinavia per i consueti appuntamenti di fine stagione. Come d’abitudine, avremo più di una tappa in Norvegia. Si comincia nel fine settimana del 14-15 marzo da Oslo, dove si competerà in quella che può essere definita “una cattedrale nel deserto“.

Ebbene sì, è doveroso spogliarsi della retorica e restare fedeli all’onestà intellettuale. Si può parlare quanto si vuole dell’Holmenkollen skifestival, di come sia nato nel 1892 e di quanto sia prestigioso il contesto. Tuttavia, la realtà dei fatti è che, in questo evento, il salto con gli sci ha un ruolo subordinato.

Primo, perchè fino al 1932 era semplicemente parte integrante della competizione di combinata nordica. Secondo, perché in Norvegia l’interesse attorno alla disciplina è precipitato. Ai Mondiali 2011 gli spalti erano gremiti e si faticava a trovare qualche spazio libero. Al contrario, oggi le tribune forniscono uno spettacolo spettrale. Deserte, appunto, tranne qualche sparuto gruppo di appassionati qua e là. Peraltro, se non fosse per l’immancabile presenza dei polacchi, la visione sarebbe anche peggiore.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°16

Luogo: Holmenkollen (Norvegia)

Impianto: Holmenkollenbakken (HS134)

Competizioni ospitate: 46 [Large Hill]

Prima gara: 17 febbraio 1966 (Mondiali)

Prima gara: 16 marzo 1980 (Coppa del Mondo)

Ultima gara: 13 marzo 2025

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2017 – KRAFT Stefan (AUT)

2018 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2019 – JOHANSSON Robert (NOR)

2022 – LINDVIK Marius (NOR)

2022 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2022 – LANISEK Anze (SLO)

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

2024 – KRAFT Stefan (AUT)

2024 – FORFANG Johann Andre (NOR)

2025 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

UOMINI IN ATTIVITA’ SALITI SUL PODIO

8 (3-3-2) – KRAFT Stefan [AUT]

5 (3-1-1) – AMMANN Simon [SUI]

3 (1-2-0) – LANISEK Anze [SLO]

2 (1-1-0) – KASAI Noriaki [JPN]

2 (1-1-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

2 (0-1-1) – HÖRL Jan [AUT]

2 (0-0-2) – STOCH Kamil [POL]

2 (0-0-2) – GEIGER Karl [GER]

1 (1-0-0) – ZYLA Piotr [POL]

1 (1-0-0) – LINDVIK Marius [NOR]

1 (1-0-0) – FORFANG Johann Andre [NOR]

1 (0-1-0) – WELLINGER Andreas [GER]

1 (0-1-0) – SUNDAL Krisoffer Eriksen [NOR]

1 (0-0-1) – KUBACKI Dawid [POL]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

35 (12-11-12) – AUSTRIA

27 (11-8-8) – NORVEGIA

16 (5-5-6) – GERMANIA [All-Inclusive]

11 (6-1-4) – POLONIA

11 (4-5-2) – FINLANDIA

11 (3-5-3) – GIAPPONE

10 (2-3-5) – SLOVENIA [All-Inclusive]

9 (3-3-3) – SVIZZERA

4 (1-2-1) – CECHIA [All-Inclusive]

2 (0-2-0) – CANADA

2 (0-0-2) – SVEZIA

1 (0-1-0) – FRANCIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 4 su 6

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 27° il 12 marzo 2023

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 8 su 10

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 30° il 13 marzo 2025

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 0 su 4