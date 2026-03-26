F1, Lando Norris: “Siamo ancora la terza forza in campo, serve tempo per migliorare”

E’ il tempo di rinascere, macchina permettendo. Lando Norris e la McLaren tutta cercheranno il riscatto in vista del GP del Giappone, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weeekend sul mitico circuito di Suzuka.

L’obiettivo per il detentore del titolo sarà quello di cancellare la (non) performance di Shanghai, contrassegnata dalla mancata partenza al momento del via (destino condiviso con il compagno di scuderia Oscar Piastri). Proprio su questo aspetto si è concentrato il nativo di Bristol in occasione del media day del giovedì:

“C’è voluto un po’ di tempo per capir quanto successo – ha detto Norris – ovviamente ci ha danneggiato. Ciò che ha fatto più male è stato il fatto che non dipendesse dal nostro volere. Con HPP abbiamo lavorato duramente per capire come sia potuto succedere e soprattutto perché; faremo tutto il possibile per assicurarci che non accada mai più. Nessuno di noi vuole avere più un fine settimane del genere. Allo stesso tempo penso sia un buon momento per imparare, fare un passo indietro e andare avanti”

Norris ha poi proseguito: “L’auto ha molto potenziale Non siamo nella posizione che desideriamo, ma penso che la vera domanda sia: preferirei essere qui e aver vinto l’anno scorso, oppure preferirei avere una macchina un po’ migliore ora e non aver vinto il Mondale? Penso si sappia quale sarebbe la mia risposta. Non si può avere sempre il meglio di tutto”.

Il pilota ha infine chiosato: “Ora è il momento migliore per dimostrare esattamente cosa possiamo fare, contro la Ferrari e contro la Mercedes. Tutti in fabbrica stanno lavorando molto duramente e ci sono buoni progressi. Ci vuole del tempo per migliorare, siamo ancora la terza forza al momento. Abbiamo alcune cose pianificate, tutti stanno lavorando sodo, quindi siamo ambiziosi di tornare in cima.”