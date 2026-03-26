F1, 85 anni fa nasceva Lella Lombardi, la miglior donna nella storia del Circus. A quando una nuova ragazza volante?

Oggi Lella Lombardi avrebbe compiuto 85 anni. Purtroppo, un male feroce l’ha strappata a questo mondo pochi giorni prima di compierne 51. È tuttavia doveroso ricordare la figura della piemontese, poiché si tratta di un’autentica eccellenza italiana. Per chi non lo sapesse, ci si trova di fronte alla miglior pilota di sesso femminile che abbia mai messo piede in Formula 1.

È vero, di donne nel Circus se ne sono viste poche. Proprio per questo, già arrivarci rappresenta un merito. Lombardi corse tra il 1974 e il 1976. A oggi è colei che ha disputato più Gran Premi (12) ed è l’unica ad aver raccolto punti (mezzo, per la verità), nel GP di Spagna 1975, interrotto anzitempo dalla bandiera rossa a causa dei drammatici incidenti che lo stavano caratterizzando.

Comunque, in quel 1975, Lella arrivò anche settima in Germania; e quella gara, disputata nell’infernale Nürburgring, fu completa. Insomma, non sarà stata una fuoriclasse, ma neppure una mera comparsa. Il suo segno, in Formula 1, l’ha lasciato. Più di qualsiasi altra ragazza abbia provato a cimentarsi nel Circus. Sia chiaro che la piemontese non è stata solo questo, ha ottenuto risultati di rilievo in altri ambiti motoristici, dalle categorie formative all’endurance e al turismo, ma qui si pone l’accento sulla F1.

L’ultima donna a correre da titolare nel Circus è stata Giovanna Amati, proprio in quel 1992 in cui terminò l’esistenza terrena di Lombardi. Non riuscì però mai a prendere il via, mancando la qualificazione tre volte su tre con l’agonizzante Brabham prima di essere sostituita dal futuro Campione del Mondo Damon Hill. In tempi recenti, invece, Susie Wolff ha preso parte alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2014.

Per il resto, solo test oppure eventi promozionali. Allora, nel ricordare Lella, viene da domandarsi se e quando rivedremo una donna in F1. Non solo per effettuare delle prove, ma concretamente in pista durante un Gran Premio vero e proprio. Attualmente, Mercedes ha sotto contratto Doriane Pin come “development driver”. La francese, 22 anni, potrebbe teoricamente emulare Wolff nel momento in cui dovesse conseguire la superlicenza.

Il Rally ha avuto la leggendaria Michèle Mouton, che a inizio anni ’80 sfiorò addirittura un titolo mondiale, ottenendo diverse vittorie. Nelle corse americane si sono impegnate in tante e, nel XXI secolo, Danica Patrick ha saputo togliersi le proprie soddisfazioni tra vittorie, pole position e podi (a proposito, ieri era il suo quarantatreesimo compleanno).

La F1, viceversa, sta ancora aspettando un essere umano con il corredo cromosomico XX capace di battere chi ha il cromosoma Y. Fino a quel giorno, o almeno sino a quando non si troverà qualcuna capace di entrare fra le prime sei, Lella Lombardi rimarrà la migliore di sempre, un ruolo che ricopre ormai da più di mezzo secolo.