Cosa cambia per Luna Rossa con Peter Burling timoniere? Ballottaggio Gradoni-Tita per affiancare l’asso neozelandese

Il protocollo aggiornato dell’America’s Cup ha aperto nuovi scenari estremamente interessanti per tanti ed in particolare per Luna Rossa verso Napoli 2027. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli insegue la prima vittoria nella più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente, e per provare a mettere le mani sulla mitica Vecchia Brocca potrà affidarsi anche ad una vera leggenda della Coppa America.

Stiamo parlando di Peter Burling, fuoriclasse neozelandese due volte campione olimpico tra i 49er e soprattutto capace di vincere le ultime tre America’s Cup consecutive (2017, 2021 e 2024) come timoniere di Emirates Team New Zealand. A 34 anni il nativo di Tauranga ha già fatto la storia di questa manifestazione ed ora sogna di realizzare una nuova impresa.

In base al regolamento della prossima Coppa America, ogni team avrà infatti la possibilità di schierare un massimo di due stranieri a bordo dell’AC75 durante le regate. Burling, ingaggiato prontamente da Luna Rossa (inizialmente con un ruolo di supporto non ben definito) dopo il suo addio a New Zealand, diventerà a questo punto con ogni probabilità uno dei due timonieri della compagine italiana a Napoli.

Per il secondo spot si apre dunque un ballottaggio azzurro tra Ruggero Tita e Marco Gradoni (la coppia indicata per il futuro dopo il flop catalano di Spithill/Bruni), con il trentino sulla carta in pole position per una maggiore esperienza ed un palmarès impressionante tra i Nacra 17 in cui spiccano i due ori olimpici a Tokyo 2021 e Parigi 2024 in coppia con Caterina Banti. Il giovane talento romano non va però sottovalutato, avendo sposato totalmente il progetto Luna Rossa da qualche anno e dimostrando un livello eccezionale sull’AC40 con il trionfo a Barcellona nella Youth America’s Cup.