In questo video, Alice Liverani intervista Caterina Banti, una delle più grandi veliste italiane di tutti i tempi!

Caterina è stata 2022 Rolex World Sailor of the Year, la miglior velista al mondo al femminile! Con 5 medaglie ai Campionati Europei (di cui 4 ori), 5 titoli mondiali (con 4 ori) e 2 ori olimpici con il compagno di equipaggio Ruggero Tita. Il suo palmarès è straordinario!

Ma dopo una carriera scintillante, a 37 anni, Caterina annuncia il suo ritiro. Perché ha deciso di lasciare il mondo della vela? Qual è la gara che la rappresenta di più?

Durante l’intervista, **Caterina racconta delle sue vittorie in equipaggio con Ruggero Tita, nelle incredibili conquiste olimpiche e mondiali. Un duo che ha fatto la storia del catamarano Nacra 17! Come è stato lavorare insieme a Ruggero per ottenere questi successi? Scopriamo tutti i retroscena della loro collaborazione vincente!

Caterina, inoltre, affronta il concetto di inclusione femminile nella vela, sottolineando l’importanza di pari opportunità per uomini e donne nello sport. Parla di come la vela possa evolversi per offrire a entrambi i sessi le stesse possibilità, anche in ambito di grandi eventi. ♀️

Cosa significa essere competitivi nella vela? Che qualità deve avere un velista per raggiungere l’eccellenza?

Inoltre, scopriamo il suo punto di vista sulla vela come sport per tutti e i primi passi per iniziare questa avventura!

Non perdere l’opportunità di ascoltare le sue opinioni sulla vela e su cosa farà da grande.

Guarda ora l’intervista completa!