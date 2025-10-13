Vela, Ugolini/Giubilei grandi protagonisti ai Mondiali Nacra 17. Promosse anche Germani/Caruso nei 49erFX

Ieri è andata ufficialmente in archivio una settimana di grande vela a Cagliari, con il meraviglioso scenario del Golfo degli Angeli che ha ospitato i Campionati Mondiali 2025 di tre classi olimpiche: Nacra 17 misto, doppio maschile 49er e doppio femminile 49erFX. Fortunatamente il programma è stato completato senza lasciare per strada neanche una regata, con gli equipaggi delle varie flotte che hanno fronteggiato tutte le condizioni possibili (dal vento leggero fino ai 20 nodi con onda formata).

Il campo di regata sardo si è rivelato piuttosto impegnativo, rendendo questo Mondiale un banco di prova perfetto per valutare le attuali gerarchie internazionali in queste tre classi. L’Italia padrona di casa ha recitato un ruolo da protagonista soprattutto tra i Nacra 17 con la coppia formata da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che si è confermata la seconda forza in campo a livello globale dopo essersi attestata al posto d’onore per la quarta volta su altrettanti eventi disputati in stagione.

I due velisti romani hanno saputo tenere testa per tutta la settimana agli esperti britannici John Gimson e Anna Burnet, presentandosi alla finalissima in prima posizione ma perdendo il confronto diretto decisivo nella regata decisiva. Il nuovo format prevede infatti l’assegnazione della medaglia d’oro ai vincitori della prova conclusiva riservata ai migliori quattro della generale, quindi Ugolini/Giubilei si sono dovuti accontentare dell’argento al termine di un duello mozzafiato con il binomio inglese.

Dopo tanti piazzamenti sul podio ed una costanza di rendimento ormai sempre più conclamata manca solamente il titolo in un grande evento (tra Europei, Mondiali e Olimpiadi) per proiettare definitivamente il duo azzurro in una nuova dimensione, ma i segnali sono molto incoraggianti in tal senso. Ugolini e Giubilei sono nati nel 1998 e hanno ancora margini di miglioramento in una classe che vede primeggiare oggigiorno un 42enne come Gimson dopo lo storico oro olimpico conquistato a Rio 2016 dall’argentino Santiago Lange a 54 anni.

Il Nacra 17 italiano resta dunque in buone mani dopo lo scioglimento della fenomenale coppia formata da Caterina Banti (che ha annunciato il ritiro dopo Parigi 2024) e Ruggero Tita, con quest’ultimo che dovrebbe tornare in azione nel 2027 per inseguire la qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028 insieme ad una nuova prodiera (in pole position ci sarebbe Maelle Frascari).

Oltre all’argento di Ugolini e Giubilei, unica medaglia azzurra della settimana in Sardegna, è arrivato anche un altro risultato positivo nei 49erFX con il sesto posto di Jana Germani/Bianca Caruso. Il nuovo equipaggio tricolore (formatosi dopo Parigi 2024) ha lottato fino all’ultima regata per accedere alla finale, perdendo però troppi punti in diverse prove della flotta Gold ed eguagliando a conti fatti il piazzamento raccolto nei mesi scorsi al Trofeo Princesa Sofia e alla Semaine Olympique Française. Italia ancora distante invece dalle posizioni di vertice nei 49er, con nessuna barca presente in Gold Fleet.