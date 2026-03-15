Rugby, Serie A Élite: Valorugby senza problemi contro Biella

Il Valorugby Emilia travolge il Biella Rugby Club 59-12 allo stadio Mirabello e si riprende il secondo posto in classifica nella Serie A Elite, tornando a una sola lunghezza dalla capolista Rugby Rovigo Delta. La formazione reggiana mette subito le cose in chiaro dominando sul piano fisico e offensivo: dopo appena venti minuti ha già in tasca il punto di bonus offensivo grazie alle mete di Perez Caffe, Resino e Silva, a cui si aggiunge la marcatura di Schiabel. Biella prova a restare in partita con Foglio Bonda e Ledesma, ma il primo tempo si chiude comunque sul netto 40-12 per i padroni di casa.

Nella ripresa il ritmo cala, ma il controllo del match resta saldamente nelle mani del Valorugby, che gestisce senza rischi e torna ad allungare nel finale con Dell’Acqua, Nasove e Mussini fino al definitivo 59-12. Un successo largo che consente alla squadra di Reggio Emilia di salire a quota 42 punti, scavalcando nuovamente Petrarca Rugby e Rugby Viadana 1970 e riportandosi alle spalle di Rovigo nella corsa ai vertici del campionato. Per il Valorugby è un segnale forte nella volata finale della stagione, con la lotta per le prime posizioni sempre più serrata.

SERIE A ELITE – dodicesima giornata

Petrarca Rugby – Fiamme Oro Rugby 31-29

Rangers Vicenza – FEMI-CZ Rovigo 17-33

Sitav Rugby Lyons – Rugby Viadana 1970 14-47

Valorugby Emilia – Biella Rugby Club 59-12

SERIE A ELITE – classifica

Femi-Cz Rovigo 43, Valorugby Emilia 42, Petrarca Rugby, Rugby Viadana 1970 40, Fiamme Oro 34, Mogliano Veneto Rugby 19, Rangers Rugby Vicenza 15, Sitav Lyons Rugby 9, Biella RC 8