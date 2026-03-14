Rugby
Rugby, Serie A 2026: successi con bonus nella dodicesima giornata per Petrarca, Rovigo e Viadana
Tre i match che sono andati in scena oggi per la dodicesima giornata della regular season Serie A Elite di rugby 2026. In attesa del posticipo di domani dopo pranzo tra Valorugby Emilia e Biella Rugby Club, sfrutta l’occasione il Rovigo che scappa in classifica trovando una netta vittoria, con bonus, in casa dei Rangers Vicenza. Successo casalingo di misura per il Petrarca Rugby sulle Fiamme Oro, vince con bonus anche il Rugby Viadana 1970 che batte in trasferta i Sitav Rugby Lyons.
DODICESIMA GIORNATA SERIE A ÉLITE 2026
Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 14 marzo 2026 ore 14.30
Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970 17-33 (17-19)
Marcatori: p.t. 4’ m Rodina tr Camero (7-0), 16’ meta di punizione Viadana (7-7), 23’ cp Camero (10-7), 27’ m Ciardullo tr Ferro (10-14), 30’ m Calosso tr Camero (17-14), 40’ m Zaridze (17-19)
s.t. 43’ m Sommer tr Ferro (17-26), 66’ m Boschetti tr Ferro (17-33)
Sitav Rugby Lyons: Matenga (53’ Gaetano); Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini (60’ Russo); Camero, Via A (66’ Colombo); Moretto (cap), Bance, Perazzoli (62’ Baas); Bottacci (53’ Cemicetti), Cutler; Moretti (53’ Horgan), Scatigna (53’ Maggiore), Libero (53’ Acosta)
All: Paoletti
Rugby Viadana 1970: Frutos Macchi (72’ Lenzi), Ciardullo, Ceballos, Zaridze, Bussaglia (62’ Orellana), Ferro, Di Chio (56’ Jelic), Segovia (56’ Colledan), Catalano, Boschetti, Sommer (56’ Loretoni), Bruni, Caro Saisi (45’ Oubina R) , Casasola (41’ Dorronsoro, 70’ Casasola), Mistretta (41’ Oubina A)
All. Anesi
Arb. Cosimo Parisi (Catania)
AA1: Francesco Meschini (Milano) AA2: Antonio Luzza (Torino)
TMO: Stefano Pennè (Lodi)
Cartellini: 13’ cartellino giallo a Calosso (Sitav Rugby Lyons), 16’ cartellino giallo a Matenga (Sitav Rugby Lyons), 42’ cartellino giallo a Scatigna (Sitav Rugby Lyons), 78’ cartellino giallo a Colombo (Sitav Rugby Lyons)
Calciatori: Camero 3/3 (Sitav Rugby Lyons), Ferro 4/5 (Rugby Viadana 1970)
Note: Giornata piovosa, terreno in perfette condizioni, Spettatori 450 circa,
Simecom Player of the Match: Fabrizio Boschetti (Rugby Viadana 1970)
Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Rugby Viadana 1970 5.
Padova, Centro Sportivo Memo Geremia, Petrarca Rugby – 14 marzo 2026
Petrarca Rugby vs Fiamme Oro Rugby 31-29 (19-17)
Marcatori: p.t. 5’ m. Sodo Migliori tr. Canna (0-7); 15’ m. Halafihi (5-7); 20’ cp. Canna (5-10); 29’ m. tecnica Petrarca (12-10); 37’ m. Broggin tr. Lyle (19-10); 39’ m. Forcucci tr. Canna (19-17)
s.t. 47’ m. tecnica Fiamme Oro (19-24); 56’ m. Casolari (24-24); 67’ m. Mba (24-29); 73’ m. Scramoncin tr. Lyle (31-29)
Petrarca Rugby: Lyle; De Sanctis (53’ Chillon); Broggin; Destro (77’ De Masi); Minozzi; Richman; Citton; Halafihi (26’ Botturi); Trotta ©; Casolari; Nowlan; Galetto (2’ Ghigo temp., 62’ Ghigo)); Alongi (53’ Barbatti); Zapata (53’ Scramoncin); Pelliccioli (53’ Pisani)
Allenatori: Victor Jimenez; Paul Griffen; Giovanni Maistri
Fiamme Oro Rugby: Sodo Migliori; Forcucci; Fusari A.; Fusari F. (45’ Mba); Guardiano; Canna ©; Piva; Giammarioli; Chianucci (53’ Drudi); Andreani; Stoian; Pisicchio (70’ Angelone); Carnio (36’ Morosi); Corvasce (70’ Moriconi); Mazzanti (70’ Fiorentini)
Allenatore: Daniele Forcucci
Arbitro: Gianluca Gnecchi
Assistenti: Riccardo Bonato; Pietro Menga
TMO: Alex Frasson
Cartellini: 29’ giallo a Forcucci (Fiamme Oro Rugby); 47’ giallo a Lyle (Petrarca Rugby)
Calciatori: Lyle (2-3); Richman (0-1); Canna (3-4)
Simecom Player of the match: Renato Giammarioli (Fiamme Oro Rugby)
Note: giornata coperta , campo in ottime condizioni, 500 spettatori presenti.
Punti conquistati: Petrarca Rugby 5, Fiamme Oro Rugby 2
Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 14 marzo 2026
Rangers Rugby Vicenza v Femi-CZ Rovigo 14-47 (pt 0-35)
Marcatori: p.t.: 1’ m Bruno tr Sante (0-7); 12’ m Sante tr Sante (0-14); 14’ m Oliver tr Sante (0-21); 28’ m Diederich-Ferrario tr Sante (0-28); 38’ m Diederich-Ferrario tr Sante (0-35);
s.t.: 49’ m Tavuyara tr Heymans (7-35); 68’ m Frangini (7-40); 71’ m Diederich-Ferrario tr Thomson (7-47); 77’ m Vunisa tr Heymans (14-47).
Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara, Filippetto, Gritti (40’st Vaccaro), Castro-Ansaldo; Heymans, Gregorio (40’st Zanon); Vunisa ©, Ruiz (56’ Mugnaini), Pretz (40’st Sottana); Parolo, Riedo (40’ st Mirenzi); Leso (47’ Bettinelli), Ferrara (54’ Franchetti), Zago (54’ Braggie’).
All. Cavinato
Femi-CZ Rovigo: Cantini; Vaccari (47’-56’ Frangini 67’ Krsul),Diederich-Ferrario ©, Uncini, Bruno; Sante (67’ Thomson), Oliver; Casado-Sandri (56’ Ribbens), Sironi (67’ Cosi), Meggiato; Fourcade (41’ Berlese), Steolo; Pomaro (47’ Della Sala), Giulian (67’ Frangini), Leccioli (47’ Bolognini).
All. Giazzon
Arb: Manuel Bottino (RM)
AA1: Lorenzo Negro (CO) AA2 Federico Boraso (RO)
TMO: Filippo Bertelli (BS)
Quarto Uomo: Alessandro Ballerini (VR)
Cartellini: 45’ giallo Giulian (Rovigo); 62’ giallo Parolo (Rangers).
Calciatori: Sante (Rovigo) 5/5; Thomson (Rovigo) 1/2; Heymans (Rangers) 2/2.
Note: giornata coperta con folate di vento da est, terreno in ottime condizioni, 650 spettatori
Simecom Player Of The Match: Facundo Diederich-Ferrario (Rovigo)
Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 0; Femi-CZ Rovigo 5.
Domani alle 14.30
Valorugby Emilia – Biella Rugby Club
CLASSIFICA
Femi-Cz Rovigo 43, Petrarca Rugby 40, Rugby Viadana 1970 40, Valorugby Emilia 37, Fiamme Oro 34, Mogliano Veneto Rugby 19, Rangers Rugby Vicenza 15, Sitav Lyons Rugby 9, Biella RC 8.