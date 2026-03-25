Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il match del Sei Nazioni contro la Francia

La finale della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile si disputerà domenica 29 marzo alle ore 15.30, poi sarà la volta di pensare alla Nazionale: il Sei Nazioni delle azzurre inizierà sabato 11 aprile alle ore 13.25 allo Stade Des Alpes di Grenoble contro le padrone di casa della Francia.

In vista del match, l’Italia si radunerà martedì 31 marzo al CPO Giulio Onesti di Roma: il CT Fabio Roselli ha diramato l’elenco delle trenta azzurre convocate. Nella lista ci sono ben 5 esordienti assolute, ovvero Gaia Dosi, Chiara Cheli, Francesca Andreoli, Elettra Costantini e Rubina Grassi.

L’Italia giocherà in Irlanda sabato 18 aprile alle ore 18.40, poi disputerà il primo match casalingo, ospitando sabato 25 aprile alle 17.30 la Scozia. Dopo una settimana di pausa, sabato 9 maggio le azzurre ospiteranno l’Inghilterra alle ore 15.00, infine chiuderanno il torneo domenica 17 maggio alle ore 13.15 in casa del Galles.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

PILONI

Gaia DOSI (Rugby Colorno, esordiente)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 42 caps)

Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 9 caps)

Silvia TURANI (Harlequins, 47 caps)

Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 2 caps)

TALLONATORI

Chiara CHELI (Rugby Colorno, esordiente)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)

SECONDE LINEE

Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 67 caps)

Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 13 caps)

TERZE LINEE

Francesca ANDREOLI (Rugby Colorno, esordiente)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina, 1 cap)

Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 78 caps)

Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 18 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 37 caps)

Beatrice VERONESE (RCTPM Toulon, 31 caps)

MEDIANI DI MISCHIA

Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 10 caps)

Gaia BUSO (Villorba Rugby, 4 caps)

Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 101 caps)

MEDIANI DI APERTURA

Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 60 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 27 caps)

CENTRI

Micol CAVINA (AC Bobigny, 5 caps)

Giada CORRADINI (Montpellier Herault Rugby, 2 caps)

Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 35 caps)

Sara MANNINI (Rugby Colorno, 12 caps)

ALI/ESTREMI

Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 24 caps)

Rubina GRASSI (RCTPM Toulon, esordiente)

Aura MUZZO (LOU Rugby, 58 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

Atlete indisponibili per infortunio

Sara SEYE (Ealing Trailfinders)