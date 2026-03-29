Rugby, Serie A Èlite: Valorugby batte Rovigo, si accorcia la classifica in vetta

Si chiude con il posticipo domenicale la quattordicesima giornata della Soladria Serie A Élite, che conferma una corsa playoff sempre più combattuta e ricca di spunti. Gli anticipi avevano già lanciato segnali chiari: le Fiamme Oro passano con autorità a Vicenza (11-51), scavando il solco nella ripresa grazie a precisione al piede e qualità offensiva; il Petrarca travolge i Lyons 63-21 dopo un primo tempo di altissimo livello, fatto di ritmo e concretezza; netto anche il successo del Mogliano su Biella (54-12), indirizzato già nei primi quaranta minuti. Tre gare dominate dalle vincitrici, capaci di imporre il proprio gioco e mantenere il controllo per tutta la durata dell’incontro.

Ben più equilibrato, invece, lo scontro diretto domenicale tra Valorugby e Rovigo, deciso da episodi e grande intensità. I padroni di casa partono forte e, dopo una meta inizialmente annullata, passano con Schiabel, allungando poi dalla piazzola con Hugo per il 10-3 dell’intervallo. Nella ripresa fioccano i cartellini gialli e le due squadre si rispondono colpo su colpo: Valorugby sfrutta la superiorità numerica per allungare, ma Rovigo resta agganciato con la meta di Belloni e i calci di Thomson. Nel finale i Bersaglieri spingono alla ricerca del sorpasso, ma la difesa emiliana regge e, dopo un’ultima occasione sfumata a pochi metri dalla linea, è Wagenpfeil a chiudere i conti liberando l’ovale. Finisce 16-11, con Valorugby che conquista un successo prezioso nella volata playoff.

SERIE A ÉLITE – quattordicesima giornata

Rangers Vicenza – Fiamme Oro 11-51

Mogliano Veneto – Biella 54-12

Petrarca Rugby – Lyons Piacenza 63-12

Valorugby Emilia – Rovigo Delta 16-11

SERIE A ÉLITE – classifica

Femi-CZ Rovigo 48; Valorugby Emilia 47; Petrarca Rugby 45; Rugby Viadana 1970, Fiamme Oro Rugby 44; Mogliano Veneto 24; Rugby Vicenza 2025 15; Biella 13; Sitav Lyons 11