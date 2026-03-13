Renè De Silvestro completa il tris d’oro alle Paralimpiadi! Dominio nel gigante sitting, che giornata per l’Italia

Renè De Silvestro ha conquistato una splendida medaglia d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dominando in lungo e in largo il gigante sitting di sci alpino sulla mitica pista Olympia delle Tofane. L’azzurro è stato impeccabile in entrambe la manche: ha dominato con grande disinvoltura le prima run e ha siglato il miglior tempo, poi nella seconda ha controllato nelle battute iniziali e si è scatenato nella fase centrale, prodigandosi anche in un salto vertiginoso che merita la copertina di giornata.

Prestazione davvero maiuscola per il 29enne altoatesino, che pochi giorni fa si era messo al collo l’argento in combinata ed era stato quarto in discesa libera e in superG. Il nostro portacolori ha festeggiato il quarto alloro in carriera ai Giochi, visto che a Pechino 2022 salì per due volte sul podio (secondo in gigante e terzo in slalom).

De Silvestro si è imposto con il tempo complessivo di 2:10.44 e ha preceduto di 57 centesimi l’olandese Nils de Langen, che ha recuperato quasi tre decimi nella seconda manche. Medaglia di bronzo per il norvegese Jesper Pedersen, attardato di 4.15 secondi dal vincitore.

Il francese Arthur Bauchet ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante standing con il tempo di 2:07.76, precedendo di 1.96 lo svizzero Robin Cuche. Il russo Aleksei Bugaev ha conquistato il bronzo, quarto posto per Federico Pelizzari, decima piazza di Luca Palla.