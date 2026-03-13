Emanuel Perathoner firma la doppietta dorata alle Paralimpiadi: trionfo da padrone nel banked slalom

Emanuel Perathoner ha conquistato la medaglia d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, imponendosi nel banked slalom (categoria SB-LL2), disciplina dello snowboard. L’azzurro partiva con tutti i favori del pronostico nella Perla delle Dolomiti e ha trionfato sulle nevi dolomitiche inscenando un dominio perentorio.

Nella prima run ha fermato il cronometro su 55.10 infliggendo oltre un secondo di distacco all’intera concorrenza, nella seconda si è migliorato ulteriormente ed è sceso a un magistrale riferimento di 54.28, meritandosi il metallo più prezioso e facendo risuonare l’Inno di Mameli per la seconda volta in questa giornata dopo il sigillo di Jacopo Luchini.

L’azzurro si è lasciato alle spalle lo svizzero Fabrice von Gruenigen (attardato di addirittura 2.01 secondi) e l’australiano Ben Tudhope (bronzo con un distacco di 3.05), replicando il successo conseguito sei giorni fa nello snowboardcross (categoria SB-LL2). Il 40enne è stato senza ombra di dubbio uno dei volti simbolo di questa manifestazione, dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Sochi 2024 e PyeongChang 2018.