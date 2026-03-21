Max Verstappen torna al Nürburgring e vince NLS 2 con Mercedes

Max Verstappen si impone insieme a Jules Gounon e Daniel Juncadella nella 58ma ADAC Barbarossapreis con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 schierata da Winward Racing. Il tridente svetta nella seconda prova stagionale del Nürburgring Endurance Series (NLS) precedendo di oltre cinquanta secondi la BMW n. 99 ROWE Racing e la Porsche n. 44 Falken Motorsports.

La prima ora della stagione 2026 del NLS è stata segnata da una spettacolare lotta per la leadership tra la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing di Max Verstappen e l’Audi R8 LMS GT3 EVO n. 16 Scherer Sport PHX di Christopher Haase.

Il veterano tedesco è riuscito a strappare la vetta all’autore della pole position, la lotta è continuata nei sette successivi passaggi. L’Audi ha dovuto inchinarsi alla Mercedes poco prima di fermarsi ai box, Verstappen è riuscito a prendere la posizione al termine del lunghissimo Döttinger Höhe.

Daniel Juncadella ha continuato l’ottimo lavoro del quattro volte campione del mondo di F1, lo spagnolo ha preso il largo su Nirei Fukuzumi (KCMG Mercedes n. 48), Jordan Pepper (ROWE Racing BMW n. 99) e Nico Hantke (Scherer Sport PHX Audi n. 16).

La seconda parte della ’58. ADAC Barbarossapreis’ ha visto una significativa lotta per la vetta tra la Mercedes n. 3 e la rientante BMW n. 99. Jules Gounon ha iniziato a difendersi da Dan Harper, nuovamente protagonista nell’Inferno Verde dopo una stagione d’assenza per una serie di concomitanze con le gare negli USA.

Il britannico non è riuscito a superare l’andorrano anche in seguito ad una sanzione (Long Lap) per aver toccato un doppiaggio nella parte ‘GP’ del Nürburgring. L’AMG GT3 EVO n. 3 è quindi tornata in pieno controllo della situazione, Gounon ha terminato la propria attività prima di ricedere il volante a Verstappen per il finale.

Gli ultimi giri non hanno regalato sorprese, il 28enne ha ottenuto il secondo successo in altrettante prove disputate sul leggendario Nürburgring Nordschleife nella classe regina SP9. La Mercedes n. 3 ha preceduto all’arrivo la BMW n. 99 ROWE Racing di Dan Harper/Jordan Pepper e la Porsche n. 44 Falken Motorsports di Sven Muller/Tim Heinemann.

Quasi un minuto di ritardo sotto la bandiera a scacchi per le due auto che hanno completato il podio alle spalle della Mercedes n. 3. Quarto posto invece Patrick Assenheimer/Tobias Muller/Dylan Pereira (LOSCH Motorsport by BLACK FALCON Porsche n. 48), abili ad imporsi nella specifica categoria SP9 PRO Am.

Spicca in quinta piazza la Ferrari 296 GT3 EVO n. 45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi di Dennis Marschall/Thierry Vermeulen/Thomas Neubauer. La Rossa ha preceduto Christian Krognes/Mattia Drudi (Walkenhorst Motorsport Aston Martin #34) e la già citata Audi n. 16 Scherer Sport PHX di Christopher Haase/Nico Hantke.

Nell’ordine la prima parte della graduatoria ha visto la Porsche n. 7 Dulop Motorsport, la Lamborghini n. 7 Konrad Motorsport e l’Huracan GT3 EVO2 n. 130 Team ABT.

Prossima prova NLS sabato 11 aprile anche se potrebbe non esserci Max Verstappen, molti piloti tra cui anche i compagni d’equipaggio dell’olandese saranno impiegati in Francia a Le Castellet per l’opening round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il n. 3 della massima formula, vista la cancellazione del GP Arabia Saudita, ha la chance di tornare in Germania anche il seguente fine settimana per le due gare di qualificazione della 24h, rispettivamente NLS 4 e NLS 5.