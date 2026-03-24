Quando torna l’atletica? Ci sono subito due Mondiali all’orizzonte: date e calendario

I Mondiali Indoor 2026 si sono conclusi a Torun (Polonia) e solitamente la chiusura della rassegna iridata al coperto rappresenta un punto di svolta della stagione della grande atletica, perché chiude il sipario con le gare in sala e ci proietta verso i grandi appuntamenti all’aperto. Solitamente gli appassionati devono fare i conti con un digiuno di gare a inizio primavera, ma quest’anno ci sarà modo di divertirsi con un paio di eventi assolutamente da non perdere nelle prossime settimane.

All’orizzonte ci sono infatti due Mondiali: domenica 12 aprile sarà Brasilia a ospitare la kermesse a squadre di marcia, mentre nel weekend del 2-3 maggio si disputeranno le World Relays (i cosiddetti Mondiali di staffette) in quel di Gaborone. Il Brasile terrà a battesimo il vero debutto delle nuove distanze del tacco e punta (i 21,097 previsti anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e i 42,195 km), mentre in Botswana ci sarà spazio per 4×100 e 4×400 (e anche per distanze spurie).

Da seguire anche il calendario delle Maratone, con tre eventi molto importanti previsti nelle prossime settimane: Milano il 12 aprile, Boston il 20 aprile e Londra il 26 aprile (negli USA e in Gran Bretagna si parla di Major, le 42 km più importanti e prestigiose al mondo). Di seguito il quadro dettagliato di quando torna l’atletica. Per l’atletica in pista bisognerà aspettare l’8 maggio, con la prima tappa della Diamond League a Doha (Qatar)

QUANDO TORNA L’ATLETICA: CALENDARIO PROSSIMI EVENTI

12 aprile Mondiali a squadre di marcia, a Brasilia (Brasile)

12 aprile Maratona di Milano

20 aprile Maratona di Boston (USA)

26 aprile Maratona di Londra (Gran Bretagna)

2-3 maggio World Relays (Mondiali di staffette), a Gaborone (Botswana)

8 maggio Diamond League, a Doha (Qatar)