Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera!
Ospite speciale della puntata è Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale italiana assoluta, con cui analizziamo la straordinaria spedizione azzurra ai Mondiali indoor di Torun 2026.
Un’edizione storica per l’Italia, capace di conquistare il record di medaglie e di ori in una rassegna iridata al coperto, confermandosi tra le grandi potenze dell’atletica mondiale.
Nel corso della puntata:
analisi delle prestazioni degli azzurri
focus sui protagonisti italiani
prospettive verso la stagione outdoor e i grandi appuntamenti del 2026
🎙️ Conduce Ferdinando Savarese
👉 Un approfondimento imperdibile per tutti gli appassionati di atletica!
#Atletica #SprintZone #ItaliaAtletica #LaTorre #MondialiIndoor #Torun2026 #AtleticaLeggera #TrackAndField #Azzurri #SportItalia #IndoorWorlds #Athletics #Running #SaltoInLungo #Velocità #Mezzofondo