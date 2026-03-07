Quando si gioca Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming

Dopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, l’Italia ha battuto per la prima volta nella storia l’Inghilterra nel Sei Nazioni 2026 di rugby: il percorso degli azzurri del CT Gonzalo Quesada si concluderà sabato 14 marzo, alle ore 17.40 italiane, quando scenderanno in campo Galles.

Il Galles è il fanalino di coda della classifica, ma contro l’Italia vorrà evitare il Cucchiaio di Legno ed il Whitewash: se la prima opzione è di difficile realizzazione, per la seconda c’è qualche speranza in più. L’Italia, invece, può anche puntare ad un comunque difficilissimo terzo posto.

Per il match della quinta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Sabato 14 marzo

17.40 Galles-Italia – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.